De l’huile de chanvre utilisée dans des produits pour les soins de la peau

La Ferme Tournevent mentionne être la seule au Québec à posséder des équipements qui lui permettent de presser la graine de chanvre. La ferme récolte le grain à la mi-septembre.

Il est encore humide un peu, on le fait sécher, explique Guillaume Dallaire, qui est copropriétaire de la Ferme Tournevent. Après, on le fait nettoyer avec des équipements, des tamis, toutes sortes d'équipements pour l'amener à une pureté de 99,9 %.

La graine de chanvre, qui est la plante du cannabis, est pressée par la suite au courant de l’année dans l’huilerie de la ferme.

De façon ponctuelle dans l'année, selon la demande, on va procéder au pressage de différents lots pour extraire l'huile , ajoute-t-il.

Guillaume Dallaire et Audrey Bouchard de la Ferme Tournevent, qui est située à Hébertville, fournissent l’huile de chanvre à l’entreprise Chanv. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Une quinzaine de producteurs se sont tournés vers la culture du chanvre, qui est favorisée par le climat boréal de la région. Ce type de culture demeure encore toutefois émergent. Le chanvre, qui est la plante du ca

On a une température qui n'est pas favorable à la culture du maïs et du soya. Ça se fait quand même, mais on n'a pas d'aussi bon rendement. Les producteurs se tournent vers des cultures qui sont plus appropriées à notre climat, un climat nordique qui a des nuits plus fraîches qui conviennent parfaitement au chanvre , explique le producteur.

La graine de chanvre est transformée de deux façons. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Les bienfaits de la graine et de l'huile de chanvre sont nombreux, selon le producteur d'Hébertville.

C'est une huile qui a des acides gras qui sont vraiment compatibles avec les besoins du corps humain. C'est une huile qui pénètre bien dans la peau. On appelle ça une huile sèche , précise Guillaume Dallaire.

Ses bienfaits seraient appréciés en particulier de personnes qui souffrent d’eczéma, indique-t-il.

200 hectares en culture

La Ferme Tournevent cultive le chanvre sur une superficie de 200 hectares. Chaque année, des milliers de litres d'huile de chanvre sont envoyés à l'entreprise Chanv, dont le siège social est situé à Drummondville.

L’entreprise, nommée auparavant La Feuille verte, conçoit et fabrique des produits de soins naturels pour la peau à partir de l’huile de chanvre.

On a un ingrédient qui est supérieur à nos compétiteurs, souligne le chef marketing de Chav, Dany Lefebvre. [...] On achète 100 % de notre ingrédient clé au Lac-Saint-Jean.

La commercialisation des produits du chanvre demeure toutefois difficile. Il y a beaucoup, beaucoup de barrières. Ce n'est pas facile de travailler avec cet ingrédient. On se fait souvent dire non. Il faut être persévérant , indique M. Lefebvre.

L’entreprise souhaite que ses produits se retrouvent dans de grandes chaînes de pharmacie d’ici la fin de l’année 2023. Elle souhaite également percer le marché ontarien en 2025, précise-t-on, par voie de communiqué.

Chanv affirme être la plus importante entreprise québécoise spécialisée dans la culture et la transformation du chanvre.

D’après un reportage d’Annie-Claude Brisson