Même si Kamala Harris a déjà assumé les fonctions de la présidence américaine pendant 85 minutes, son avenir politique, au-delà de sa vice-présidence, demeure pour l’instant limité. Et de nombreux obstacles pourraient empêcher cette situation de changer.

Lorsque Joe Biden a subi une coloscopie, en novembre 2021, il a dû transférer les pouvoirs présidentiels à sa vice-présidente, comme cela est souvent arrivé dans la vie politique américaine.

Il y a donc une nuance, mais pendant ces 85 minutes au cours desquelles il ne s'est rien passé et où il n’y a pas eu de crise à gérer, Kamala Harris a pu goûter au pouvoir suprême.

Pour le reste, après plus de deux ans passés à la vice-présidence des États-Unis, elle continue d'occuper tant bien que mal ce poste protocolaire et plutôt ingrat.

Dans l’histoire américaine, être le n° 2 ne donne pas vraiment la possibilité de briller dans l’ombre du locataire de la Maison-Blanche. D’ailleurs, il n’est pas surprenant de constater que la plupart des vice-présidents qui ont accédé au poste de président n'ont pu le faire qu'après la mort ou la démission du n° 1.

On se rappellera entre autres des Roosevelt, Johnson, Ford et autres vice-présidents qui ont dû remplacer brusquement le locataire de la Maison-Blanche à leur époque.

Plus récemment, on peut toutefois pointer George Bush père et, dans une moindre mesure, Joe Biden, devenu président après l’intermède Trump, quatre ans après le départ de Barack Obama, dont il avait été le vice-président.

Aujourd’hui, de par sa candidature à sa réélection, Joe Biden devient en quelque sorte le principal obstacle à la progression de Kamala Harris sur l’échiquier politique.

Toutefois, d'autres obstacles freinent Mme Harris, selon Alexis Buisson, correspondant aux États-Unis pour plusieurs médias français, qui vient de publier une biographie de la vice-présidente intitulée Kamala Harris, l’héritière.

Le principal obstacle, selon M. Buisson, est le fait qu'elle est une femme de couleur, un profil qui n'est traditionnellement pas associé à la fonction suprême aux États-Unis. Jusqu'à présent, il n'y a eu que des occupants masculins, blancs à une exception près, à la Maison-Blanche.

« L'autre obstacle, c'est un obstacle peut-être un peu plus idéologique, car on a quand même du mal à identifier les sujets qui l'animent ou qui la motivent. Si elle espère gagner une élection un jour, il faut qu'elle parvienne à articuler ou à exprimer une vision pour les États-Unis qui soit différente aussi de celle de Joe Biden. » — Une citation de Alexis Buisson, auteur de la biographie « Kamala Harris, l'héritière »

Autre problème auquel fait face Kamala Harris : elle polarise énormément la droite contre elle.

C'est une des personnalités politiques les plus attaquées en ligne. Et d'ailleurs, pendant la campagne, elle a fait l'objet d'attaques assez odieuses de la part de Donald Trump et des républicains , estime Alexis Buisson.

Je pense qu'il faut s'attendre à ce qu'elle soit vraiment au centre des attaques du Parti républicain parce que les républicains diront : "Joe Biden a plus de 80 ans, c'est fort possible qu'il n'arrive pas au terme de son mandat en 2028." Donc, si vous votez pour Joe Biden, eh bien, vous voterez pour une présidente , ajoute M. Buisson.

D’ailleurs, dans un éditorial publié la semaine dernière, le Wall Street Journal a déjà tiré une salve en direction de Kamala Harris en la présentant comme une faiblesse pour le pays.

Les gens vieillissent de façon différente, mais le risque d'un déclin accéléré pour M. Biden est considérable. Les chances qu'il puisse terminer un [éventuel] deuxième mandat complet ne sont guère assurées, est-il écrit. La vice-présidente Kamala Harris ferait une pauvre commandante en chef et elle serait presque inéligible si m. Biden était forcé d'abandonner la course.

L'expérience de dossier difficiles

En tant que vice-présidente, Mme Harris a fait l'objet de critiques de la part des deux partis. Les dirigeants démocrates estiment qu'elle n'a pas été à la hauteur et qu'elle manque de compétences en communication.

Confinée à des dossiers plutôt difficiles à gérer (immigration et autres) et pour lesquels elle n’est pas parvenue à convaincre de sa force sur le terrain, elle a donné certaines munitions à ses détracteurs.

C’est vrai qu’elle a beaucoup moins d'expérience que Joe Biden, qui a passé plus de 30 ans au Sénat, alors qu'elle n'a passé que quatre ans à la Chambre haute [avant de devenir la colistière de Biden]. Elle n'a pas eu autant de temps que Biden pour nouer des contacts avec les sénateurs ou même avec les représentants au Congrès , souligne Alexis Buisson.

Le biographe pense cependant qu'à chaque jour qui passe, Kamala Harris ajoute une ligne à son CV. Il ne faut donc pas trop la sous-estimer.

Elle n'a pas été une mauvaise vice-présidente, loin de là. Elle a été une alliée fidèle qui a vraiment sillonné le pays pour promouvoir [les] politiques [de l'administration Biden]. Et il y a eu très peu de différends qui ont éclaté en public, donc ça laisse penser qu'ils travaillent quand même bien ensemble , explique M. Buisson.

Depuis le début de cette odyssée à deux, un changement de colistière pour 2024 est assez improbable. Il faut dire que Kamala Harris, d’origine jamaïco-indienne, semble avoir convaincu une partie de l’électorat afro-américain, important pour les démocrates et pour Joe Biden. Ce choix de colistière a vraiment été critique pour la victoire de l’actuel président en 2020.

Aujourd'hui, même si les primaires démocrates restent relativement peu concurrentielles avec des candidats peu crédibles en matière d'expérience électorale (Marianne Williamson, jamais élue, qui en est à sa deuxième tentative, et Robert F. Kennedy fils, un conspirationniste désavoué par une partie de sa célèbre famille), Joe Biden demeure le principal candidat en piste pour 2024.

Selon un récent sondage, réalisé avant que Joe Biden annonce sa candidature, seulement la moitié des démocrates pensaient que le président devait se représenter en 2024, mais une grande majorité d'entre eux affirmaient qu'ils le soutiendraient.