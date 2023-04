Don d’organes : le cadeau d’une vie pour une mère et son fils

Alors que s’amorce la Semaine nationale du don d’organes et de tissus, plus de 900 personnes sont en attente d’une transplantation dans la province, selon l’organisme Transplant Québec.

Le sujet du don d'organes n'est pas quelque chose qui est souvent abordé par les gens , constate le docteur Matthew Weiss, directeur médical de don d'organes chez Transplant Québec.

Pour Diane Laporte et son fils Éric Chamberland, le don d’organes n’a rien de tabou, une greffe de cœur leur a tous les deux sauvé la vie.

Tu redonnes la vie à quelqu'un d'autre et tu sauves des vies , soutient la dame qui a reçu sa greffe, il y a 25 ans.

Dans le même mois, j'ai eu un AVC, j'ai eu un arrêt cardiaque qui a duré beaucoup trop longtemps et j'ai eu la greffe.

Atteinte de la même maladie génétique qui touche le muscle cardiaque, la sœur de Diane Laporte n’a pas connu le même sort. Elle est décédée à l’âge de 22 ans, mais ses organes ont pu sauver deux vies.

La maladie est congénitale et héréditaire, deux membres de notre famille sont décédés , ajoute-t-elle.

Aujourd’hui âgé de 40 ans, Éric Chamberland s’estime aussi chanceux d’être encore en vie. Son état de santé avant la greffe allait en se dégradant en raison de la même maladie.

On m’avait mis un défibrillateur interne. Plus ça allait, plus la machine me gardait en vie parce qu’à chaque semaine j’avais une crise, la machine me donnait des chocs pour rétablir le cœur , se remémore-t-il.

Lorsqu’un médecin lui a parlé de la possibilité d’une greffe à l’âge de 22 ans, il n’a pas hésité.

« Pour moi, c'était une libération, enfin un remède! » — Une citation de Éric Chamberland

Autant pour la mère que le fils, la transplantation d’un nouveau cœur leur a donné une deuxième vie.

J’ai eu la chance de connaître tous mes petits-enfants , évoque Diane Laporte qui dit s’être remise à faire du sport et voyager.

Moi, ça m'a permis de rencontrer mon épouse et voir grandir ma fille, mon garçon et mon futur qui bébé s'en vient , raconte Éric Chamberland.

Ça n’a pas de prix , ajoute-t-il avec les yeux remplis de joie.

Plus de ressources souhaitées

Des témoignages comme ceux-ci, il y en a de plus en plus dans la province. Dans la dernière année, 171 personnes ont fait un don d’organes, 483 patients ont été ainsi transplantés, selon l’organisme responsable du don d’organes au Québec, Transplant Québec.

Les défis demeurent toutefois nombreux, selon le docteur Matthew Weiss, directeur médical de don d'organes chez Transplant Québec.

L'occasion d'être un donneur est très rare. On parle ici de moins de 2 %, peut-être 1 % des décès qui surviennent dans les hôpitaux.

Le docteur Matthew Weiss est directeur médical pour le don d'organes chez Transplant Québec. Photo : Radio-Canada / Nicole Germain

Malgré tout, le nombre de patients répertoriés comme potentiels donneurs a atteint un record l'an dernier. Dr Weiss espère que les ressources augmenteront aussi.

C'est sûr que d'avoir plus de capacité chez Transplant Québec et au centre de transplantation pour avoir un accès plus rapide au bloc opératoire et avoir plus de chirurgiens qui sont disponibles pour prélever les organes, ce serait un souhait.

Pour pouvoir donner à son décès, chaque citoyen doit faire connaître sa volonté : verbalement devant deux témoins ou par écrit, comme en signant l’autocollant de consentement et l'apposer à l’endos de sa carte d’assurance maladie.

Un donneur peut sauver jusqu’à 8 vies et redonner la santé à 20 autres personnes, selon Transplant Québec.

Dans la région de la Capitale-Nationale, 48 personnes étaient en attente d’une transplantation au 31 décembre dernier, dont 37 pour un rein.