Le Phoenix de Sherbrooke connait son prochain adversaire

La série 4 de 7 commencera samedi à Halifax et se poursuivra dès le lendemain. Les matchs 3 et 4 auront lieu les mardi et jeudi, 2 et 4 mai, au Palais des Sports Léopold-Drolet. Les billets pour ces deux rencontres se sont envolés comme de petits pains chauds, dimanche, en une heure seulement.

L'autre demi-finale opposera les Olympiques de Gatineau et les Remparts de Québec.

Avec une victoire de 5 à 2, les Sherbrookois ont éliminé les Voltigeurs de Drummondville mercredi dernier au Centre Marcel-Dionne. L’équipe sherbrookoise sera venue à bout de cette deuxième ronde des séries éliminatoires en quatre parties.