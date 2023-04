Le Parti libéral joue gros dans les 3 élections partielles de lundi au Nouveau-Brunswick

Après deux journées de vote par anticipation plus tôt ce mois-ci, les électeurs de Restigouche-Chaleur, Dieppe et Bathurst-Est–Nepisiguit–Saint-Isidore sont appelés aux urnes le 24 avril. Ces trois circonscriptions vacantes étaient toutes détenues par des députés libéraux.

Un changement d’allégeance ne peut être exclu, a affirmé le politologue Roger Ouellette, appelé à commenter la campagne électorale qui se termine, dimanche au Téléjournal Acadie. On a dans le Nord deux circonscriptions , a-t-il dit, où ça sera à mon avis très intéressant .

Depuis la fin des mises en candidature, l’attention s’est surtout portée sur Bathurst-Est–Nepisiguit–Saint-Isidore. Susan Holt, élue cheffe du Parti libéral l’été dernier sans être députée, y est candidate.

C’est donc aux électeurs de cette circonscription que revient le choix de donner ou de refuser à Susan Holt un siège à l'Assemblée législative et un rôle de cheffe de l’opposition officielle jusqu'aux élections générales de l'an prochain.

Si la réponse est non, c'est des répercussions très très profondes pour le Parti libéral et sa cheffe , a souligné Roger Ouellette, dimanche.

La cheffe, elle a son avenir politique dans la balance , a-t-il résumé.

Le Parti progressiste-conservateur de Blaine Higgs ne présente pas de candidats dans Bathurst-Est–Nepisiguit–Saint-Isidore, afin de ne pas barrer la voie à celle qui aimerait bien affronter le premier ministre au prochain scrutin général. Le trouble-fête potentiel pour Susan Holt, c’est donc le musicien Serge Brideau, candidat du Parti vert du Nouveau-Brunswick.

Or, les verts ont semblé déployer des ressources importantes pour ces élections partielles. Je pense que les verts on fait une excellente campagne. Ils ont pu recruter dans les trois circonscriptions des candidats, des candidates de qualité, puis ils ont eu des ressources. Ils ont fait vraiment une vraie campagne , juge le politologue Roger Ouellette.

Des surprises sont toujours possibles. Faut se rappeler qu'en 2018, on avait eu une grande surprise lorsque Kevin Arseneau avait pris la circonscription de Kent-Nord des libéraux , dit-il.

Débat éclair avec les candidats de Restigouche-Chaleur ÉMISSION ICI PREMIÈRE • La matinale Débat éclair avec les candidats de Restigouche-Chaleur. Contenu audio de 17 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 17 minutes

Il reste à voir si le Parti vert, qui a démontré ces dernières années une certaine aptitude à transcender le clivage anglophone-francophone dans le sud et dans le centre de la province, sera capable de faire une percée dans le Nord.

Lundi, les meilleures chances de la 2e opposition à Fredericton sont dans le Nord, observe Roger Ouellette. Dieppe, on ne voit pas de surprise. Ce serait étonnant que le libéral n'ait pas une victoire facile , croit-il.

Roger Ouellette, politologue de l'Université de Moncton, en entrevue devant le palais des congrès de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, le 6 août 2022. Photo : Radio-Canada

La grande variable inconnue lundi, c’est le taux de participation. Il est souvent faible lors d’élections complémentaires.

À titre indicatif, l'an dernier dans la Miramichi, il y avait deux élections partielles en juin, et à peu près 43 %  (Nouvelle fenêtre) des gens ont voté , souligne M. Ouellette.

On ne s'attend pas à ce qu'il y ait une foule, mais on va voir l'efficacité des candidates et des candidats sur le terrain pour faire sortir le vote. Si demain soir [lundi], d'aventure on a 50 % de participation, ça veut dire qu'il y a une mobilisation et que les candidats ont fait leur travail , estime-t-il.

Avec les renseignements de Marie Andrée Leblond