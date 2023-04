Fortes précipitations : veille d’inondations dans le sud du Québec

Entre 25 et 35 millimètres de précipitations sont attendus d'ici lundi dans la grande région de Montréal et en l'Outaouais.

Les Laurentides, Lanaudière et la Mauricie pourraient quant à elles recevoir jusqu'à 70 millimètres de pluie selon les prévisions actuelles.

C'est là que le nerf de la guerre se joue , selon le porte-parole du ministère de la Sécurité publique Joshua Ménard-Suarez.

La situation est également sous surveillance à Québec, mais Environnement Canada ne prévoit pas à des débordements majeurs dans la région.

À 16 h dimanche, entre 15 et 20 millimètres de plus étaient tombés sur la région de Montréal. La Montérégie, la Mauricie et les Bois-Francs avait pour leur part reçu entre 20 et 30 millimètres de précipitations.

Situation sous contrôle

On est prêt à tout , précise M. Méard-Suarez. Il soutient toutefois que les autorités ne s'attendent pas à des crues spectaculaires. Ce n'est pas un état de catastrophe, précise-t-il. C'est seulement une situation un peu plus fragile, si l'on veut.

« Pour l'instant, ce n'est rien d'exceptionnel ou d'inquiétant. C'est sûr, c'est désagréable pour les riverains. Mais ce n'est rien d'extraordinaire ou d'historique » — Une citation de Joshua Ménard-Suarez, porte-parole du ministère de la Sécurité publique

Ça fait des semaines qu'on anticipe des inondations , dit-il, précisant que les crues printanières ont déjà gorgé certains secteurs récurrents, qui, année après année, ont tendance à inonder .

M. Ménard-Suarez conseille notamment aux résidents des régions touchées d'avoir en leur possession une trousse d'urgence 72 h et de surveiller les communications de leur municipalité.