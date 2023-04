Grève des fonctionnaires fédéraux : le syndicat se prépare à intensifier la pression

Le président national de l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC), Chris Aylward, affirme que les fonctionnaires ne veulent pas perturber la vie des Canadiens, mais qu'ils doivent influer davantage sur l'économie pour pousser Ottawa à trouver une solution à ce conflit de travail.

Il précise que cela signifie aller au-delà des immeubles à bureaux où travaillent les fonctionnaires pour inclure des endroits qui, selon lui, auront plus d'impact sur le gouvernement de Justin Trudeau.

Chris Aylward a formulé ces commentaires dans une entrevue avec La Presse canadienne dimanche, au cinquième jour de l'une des plus grandes grèves au Canada. Plus de 100 000 membres du syndicat ont cessé de travailler mercredi à la suite de l'échec des négociations contractuelles après des mois de négociations.

M. Aylward a fait savoir qu'Ottawa a présenté samedi un ensemble de propositions à laquelle le syndicat a répondu plus tard dans la journée.

Il soutient que le gouvernement n'a rien présenté de nouveau dimanche après-midi. Le Conseil du Trésor fédéral n'a pas pu être joint dans l'immédiat pour confirmation.

Les deux parties se reprochent mutuellement une rupture des communications, chacune s'accusant d'avoir choisi de présenter au public des faits pour faire paraître l'autre déraisonnable.

En entrevue avec Radio-Canada dimanche, la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier, a été interrogée sur la possibilité que les moyens de pression du syndicat s'accentuent.

« Le gouvernement respecte le droit des travailleurs d'être en grève et tant et aussi longtemps que c'est de façon sécuritaire et légale. Alors, je pense qu'il faut laisser les choses [aller]. »