Un voyage philosophique au Musée national des beaux-arts du Québec

Provoquer un voyage introspectif. Voilà une des intentions de cette nouvelle exposition qui commence sur une note d'humour acidulé avec l'œuvre Portrait de société, de Marie Claude Pratte. À travers une cinquantaine de tableautins, l'artiste y aborde des problématiques très actuelles, telles que la caricature et l'impact des préjugés sur la société.

Une portion de l'oeuvre «Portrait de société», de l'artiste Marie-Claude Pratte Photo : Radio-Canada / Tifa Bourjouane

En cours de route, le visiteur se voit poser diverses questions et autant de pistes de réflexion. À proximité d'un tableau, par exemple, on peut lire Est-il parfois nécessaire d’être dans la lune ? Pourquoi ?

L’exposition regroupe dans trois salles, des œuvres de différentes époques de façon non chronologique.

On reçoit environ 24 000 élèves par année, de la maternelle à la 5e secondaire, au Musée. Alors, l'expo a été réfléchie à partir de ces besoins. On a pensé à ce qu'on avait envie d'aborder avec les jeunes. C'est là que les thématiques de l'identité, de la migration et des territoires sont venues assez naturellement. En fait, on peut parler de toutes les périodes, que ce soit ici, avec un Théophile Hamel qui côtoie le Dan Brault d'art actuel , souligne Valérie Allard, responsable de la médiation scolaire au MNBAQ .

Des oeuvres voisines dans l'expo «Nous». Photo : Radio-Canada / Tifa Bourjouane

Quels parallèles peut-on faire entre une œuvre de John Heward, réalisée en 1990, et un tableau exposé à proximité, datant de 1826, de Jean-Baptiste Roy-Audy ?

L'exposition Nous est justement élaborée pour permettre aux visiteurs de voir les liens et les similitudes qui existent entre certaines œuvres.

L'objectif est toujours d'apprendre à voir et à regarder les œuvres d'art, et à distinguer ce qu'on ressent devant elles , exprime Valérie Allard.

Une trentaine d'œuvres d’Alfred Pellan sont présentées, dont une quinzaine de masques aux couleurs vives, des sculptures et un tableau de grand format.

Conciliabule, qui est vraiment un joyau de la collection, ça faisait depuis 2012 qu'elle n'avait pas été sortie. Donc on était très heureux de pouvoir l'offrir à nouveau au public , signale Eve-Lyne Beaudry, conservatrice de l'art contemporain, au MNBAQ .

Le visiteur est invité à découvrir différents regards croisés sur l'autre ainsi que plusieurs autoportraits d'artistes. Liam-Philippe Bennani-Savage a visité l'expo avec ses compagnons de classe de l’école Saint-Jean-Baptiste.

Je retiens, dit-il, qu'il y avait beaucoup de détails et que les artistes faisaient à peu près tous la même affaire. Ils aimaient bien créer des affaires inventives, imaginaires, pas genre, réalistes.

Des jeunes participent à un atelier de création. Photo : Radio-Canada / Tifa Bourjouane

À l’espace-atelier aménagé juste à côté de l’exposition, on rencontre aussi la jeune Malicia Labbé. Elle nous parle du tableau Lune d’automne de Dan Brault qui est l’auteur de son image préférée de l’expo.

Le titre, c’est La lune rousse. [...] Je trouvais que c’était un peu en désordre, mais c’était bien arrangé en même temps. Il y avait plein de couleurs. C’était vif , ajoute-t-elle.

Des œuvres notamment de Mimi Parent, Raphaëlle de Groot, Eddy Firmin, Françoise Sullivan, Manasie Maniapik, Ari Bayuaji, Jean Paul Riopelle et Jean Dallaire composent ce rendez-vous qui parvient à nous révéler collectivement.