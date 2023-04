La communauté religieuse de Lac-au-Saumon se départit de biens historiques

La communauté religieuse de Notre-Dame-Reine-du-Clergé, à Lac-au-Saumon, procédera à une vente de meubles, d’antiquités et d’accessoires tout au long de la semaine prochaine.

C’est une page d’histoire qui se tourne pour cette communauté qui doit se départir de certains biens.

Les employés de la congrégation et les familles des religieuses ont pu en premier lieu se porter acquéreurs de bancs de chapelle, de bibliothèques, d’horloges ou d’autres objets avant la vente au grand public.

Plusieurs objets religieux seront à vendre au cours des prochains jours à Lac-au-Saumon. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Ça nous fait un petit pincement au cœur parce qu’on voit partir une page de notre histoire , indique sœur Odette Cormier. En même temps, il faut être réaliste. On sait qu’on n’a pas besoin de ces objets-là et on va leur donner une deuxième vie.

La vente de ces objets a été confiée à l’ancien député libéral Jean D’Amour, qui possède son entreprise d’encans.

C’est la quatrième ou la cinquième fois que je viens ici et c’est un coup de cœur , raconte-t-il. Les religieuses sont généreuses, elles ouvrent toutes grandes les portes du couvent de manière à ce que les gens puissent se procurer un souvenir.

M. D’Amour, qui n’en est pas à sa première liquidation d’objets appartenant à des communautés religieuses, souligne une particularité de ces ventes en région.

Ça ne s’en va pas aux États-Unis, ça reste dans la région , assure-t-il. Jean D’Amour estime que de 80 % à 90 % des ventes se font auprès de gens des environs.

La vente au grand public aura lieu de lundi à jeudi de 8 h à 17 h et vendredi de 8 h à 12 h.

Avec les informations d’Édouard Beaudoin