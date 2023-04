Le comité sur les espèces vulnérables et menacées du Québec reprend du service

Le groupe étudie les animaux qui se trouvent déjà sur la liste des espèces susceptibles d'être désignées comme menacées ou vulnérables et recommande au gouvernement de leur accorder ce statut.

La rainette faux-grillon est une espèce menacée. Photo : Getty Images / Robin Arnold

La dernière rencontre date quand même de 2017 , a souligné M. Charette en entrevue téléphonique. La dernière fois où des espèces ont été ajoutées remonte à 2009, sous le gouvernement libéral de Jean Charest.

Trois nouveaux membres s'ajoutent pour combler les sièges vacants du comité, soit la professeure en écologie terrestre à l'Université de Sherbrooke Fanie Pelletier, la chercheuse en écologie animale Joanie Van de Walle et le chercheur au Centre de foresterie des Laurentides Christian Hébert.

Le béluga de l'estuaire du Saint-Laurent est l'une des espèces en péril au Canada. Photo : Getty Images

Il était temps!

Il s'agit là d'une promesse que le ministre Charette avait effectuée en décembre, quelques jours avant la tenue de la COP15 à Montréal. Il avait aussi annoncé que 27 espèces s'ajouteraient bientôt à la liste, ce qui est toujours en cours de réalisation.

La présidente de l'organisme Nature Québec, Louise Gratton, a qualifié le retour du comité d' excellente nouvelle . Il était temps !, s'est-elle exclamée en entrevue téléphonique, rappelant que seulement 38 animaux ont le statut d'espèces vulnérables ou menacées au Québec.

Le chevalier cuivré, le pluvier siffleur, le béluga...

Les espèces menacées, dont la disparition est redoutée, sont notamment des poissons comme le chevalier cuivré, des oiseaux comme le pluvier siffleur et des mammifères comme le caribou montagnard et le béluga. Chez les espèces vulnérables, dont la survie est jugée précaire, mais dont la disparition n'est pas redoutée à court terme, on compte entre autres l'ours blanc, la rainette faux-grillon de l'Ouest et l'aigle royal.

Mme Gratton a dit espérer que ça aille assez rondement , alors que 115 espèces attendent leur tour pour être évaluées.