Un tournoi de hockey des policiers sous le signe de la fraternité à Trois-Rivières

La compétition amicale s’est déroulée sous le signe de la fraternité cette année. Le décès de la sergente Maureen Breau occupait encore les esprits. Des médaillons en sa mémoire étaient bien en vue sur l'équipement de tous les joueurs.

On est tous ensemble là-dedans, il y a plus que le sport aussi, plus que le hockey. Avec nos collants, on peut dire qu’on pense à elle, qu’on joue pour elle , explique le policier Kevin Lessard.

Le matricule de la policière Maureen Breau était bien visible sur les casques des joueurs. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Les matchs étaient répartis dans huit arénas de la ville. Au total, 98 équipes étaient présentes, un nombre plus restreint que l’an dernier, en raison de la fermeture d'urgence de l’aréna Jérôme-Cotnoir.

Des commerçants comblés

Voir autant de personnes en même temps à cette période de l’année ravit les commerçants. Ceux-ci le scandent à l'unisson, l'événement leur vaut de fortes retombées économiques.

Avec la saison qu'on a présentement des fois c'est un peu plus difficile d'attirer des clients qui viennent pour le tourisme, donc de beaux tournois comme ça, c’est sûr et certain, ça amène un bel achalandage , confie le superviseur aux opérations à l’hôtel Delta de Trois-Rivières, Justin Whelan.

C'est des gens de l'extérieur qui viennent découvrir le centre-ville. C'était unanime hier. [Les policiers] parlaient tous du centre-ville comme quoi c'était le fun, qu'on avait un beau centre-ville , ajoute le propriétaire du restaurant la Chambre, Yves Boissonneault.

Les finales du tournoi sont prévues dimanche après-midi. Une partie des fonds amassés lors de l’événement seront remis à des organismes communautaires de la région.

Avec les informations de Kassandra Lebel