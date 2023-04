Un retour attendu pour le tournoi d’improvisation l’Événement culturel

Les équipes étaient gonflées à bloc pour la 27e édition de l’événement, qui est devenu pour plusieurs une tradition dans le milieu culturel jonquiérois, souligne Félix Lavoie, qui est improvisateur et coordonnateur de l’Événement culturel.

On est de retour en force. Je pense que ça se voit avec le public qui est là, qui est au rendez-vous, a-t-il souligné, dimanche, lorsque rencontré en fin d’avant-midi. Ça fait tellement du bien. Je pense que tout le monde est vraiment content. L'ambiance est festive, on est fatigué, mais une fatigue le fun, avec un beau sourire dans la face.

Le tournoi accueillait 16 équipes de niveau senior, qui rassemble les 18 ans et plus, et 8 équipes de niveau junior, où les 12 à 17 ans s’affrontent.

Il s'agit de la 27e édition de l'Événement culturel du Patro de Jonquière. Photo : Radio-Canada / Julien Boudreault-Gauthier

Le public pouvait assister aux matchs qui débutaient vendredi soir et qui se terminent dimanche en fin d’après-midi. Plus de 60 matchs étaient à l’horaire.

On est tous contents de se voir. Le public est content, je pense qu’honnêtement, c'est le plus beau retour qu'on pouvait espérer pour notre événement.

Félix Lavoie, improvisateur et coordonnateur de l’Événement culturel

L’Événement culturel est le plus important tournoi d’improvisation dans la région, selon le Patro de Jonquière.

Avec les informations de Julien Boudreault-Gauthier