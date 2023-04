Des milliers de personnes au Salon de l’habitation de l’Abitibi-Témiscamingue

Évangéline Rivest assiste au Salon de l’habitation de l’Abitibi-Témiscamingue pour elle-même, mais aussi pour sa fille qui désire construire une maison.

Nous avons rencontré nos voisins qui vendent portes et fenêtres. Il y a de l’intérêt aussi pour certains kiosques de traitement d’eau et les maisons préfabriquées, explique-t-elle. Ça fait 20 ans que nous avons rénové toute la maison, alors on redémarre une autre phase avec l’entrée arrière et des projets de piscine.

Evangeline Rivest et son voisin Gabriel Lemire, de l'entreprise Logimat. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Du côté des exposants, Maude Lafleur s’enthousiasme de la réception du public, même si elle n'œuvre pas dans le domaine de l’habitation. La chocolatière est en effet la co-propriétaire du Gisement Bistro-Chocolaterie, à Rouyn-Noranda.

Les gens sont heureux de la rue gourmande qui a été créée pour la famille. C’est long pour des enfants de magasiner des matériaux. Comme ça, ça leur fait une petite récompense après l’activité. C’est vraiment une belle fin de semaine , confie-t-elle.

Organisateurs satisfaits

L'un des organisateurs de l'événement, Robert Brière. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Robert Brière, l’un des organisateurs de l’événement, assure que le public est fébrile au contact des exposants réunis pour répondre à leurs questions dans le domaine de la construction, de la rénovation et de la décoration.

Tu peux venir ici, regarder, poser des questions, comparer les prix. Tout est là sous le même toit. Même s’il pleut, nous sommes très bien ici au salon de l’habitation , explique-t-il.

M. Brière ne croit pas que la hausse des taux d'intérêt est un frein à l'événement. Il juge au contraire que la hausse des prix incite les consommateurs à entreprendre des projets de rénovation pour améliorer le confort de leur foyer.

Il n'était pas seulement question de construction et de rénovation comme le montre le kiosque de réalité virtuelle. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Ça permet aux gens de dire "je vais garder ma maison, mais je vais la rénover et la mettre à mon goût". Beaucoup de gens viennent pour améliorer leur qualité de vie. Ils viennent ici pour obtenir des idées , plaide-t-il.

Robert Brière estime que l’événement devrait attirer plus de 3000 personnes, soit un peu plus que l’an dernier. L’événement s’est tenu à Rouyn-Noranda aux arénas Jacques-Laperrière et Réjean Houle, durant la fin de semaine du 21 au 23 avril.