Vote imminent au Congrès américain sur le plafond de la dette

Le président de la Chambre des représentants américaine, Kevin McCarthy, a annoncé dimanche qu'un vote aura lieu au cours de la semaine sur un relèvement du plafond de la dette américaine et sur une réduction des dépenses publiques.

Le ténor républicain a accusé le président Joe Biden d'éviter les négociations au moment où la première économie mondiale se rapproche d'un éventuel défaut de paiement dévastateur.

Les États-Unis sont la seule grande économie développée dont le Congrès doit régulièrement relever le plafond d'endettement public autorisé.

Ce fameux plafond de 31 400 milliards de dollars a été atteint à la mi-janvier et les États-Unis échappent jusqu'ici au défaut de paiement à coups de mesures temporaires.

Joe Biden et Kevin McCarthy se livrent un duel à distance depuis plusieurs semaines, sans issue apparente.

Le dirigeant républicain exige que des coupes budgétaires soient décidées pour accompagner ce relèvement du plafond de la dette, ce que le président démocrate refuse.

M. Biden a reproché mercredi aux élus trumpistes de vouloir pousser l'Amérique au défaut de paiement s'il n'acceptait pas leurs idées dérangées .

Kevin McCarthy lui a rendu la politesse le même jour en disant dans un discours au Capitole que les démocrates n'ont pas le droit de jouer à des jeux politiciens avec le plafond de la dette .

Attitude risquée

Interrogé dimanche sur Fox News, le speaker républicain a déclaré que la Chambre des représentants, où son parti est majoritaire, votera cette semaine sur un projet de loi destiné à relever le plafond de la dette et à proposer des coupes budgétaires, ajoutant : Et nous l'adopterons et l'enverrons au Sénat. La Chambre haute est à majorité démocrate.

M. McCarthy a également fustigé le refus du président de négocier depuis plus de 80 jours après leur rencontre en février.

Exhortant le président à venir à la table des négociations plutôt que de nous mettre en défaut de paiement , Kevin McCarthy a dénoncé une attitude risquée qui menace les marchés .

Si les démocrates et les républicains ne parviennent pas à s'entendre, les États-Unis pourraient se retrouver dès cet été dans l'incapacité d'honorer leurs échéances, une situation inédite et dangereuse pour l'économie mondiale.

Longtemps une formalité, ce vote a souvent été transformé en bras de fer par les républicains depuis la présidence de Barack Obama, mais un compromis a toujours été trouvé.