Mme Albert circulait sur la route 113 en direction de Shippagan quand elle a emprunté le pont vers 7 h 45.

Elle a alors entendu comme un coup de .12 , a-t-elle comparé.

Elle a arrêté son véhicule après son passage sur le pont, et est descendue pour constater les dégâts : un trou dans la vitre arrière.

« Ça l’a fait paf! Comme un coup de .12. Ç’a pété tellement fort que mon chien a sursauté. Je pensais que j’avais peut-être crevé un pneu. Je me suis rangée de côté avec mes feux de détresse allumés et j’ai alors vu la vitre qui avait explosé. » — Une citation de Gaetane Albert

Un incident qui fait peur

Mme Albert a alors contacté le détachement de Lamèque de la GRC . Par la suite, elle a avisé le ministère des Transports et de l’Infrastructure et la Ville de Shippagan pour raconter cet incident qui aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves, selon ses dires.

La vitre arrière de la voiture de Gaetane Albert a volé en éclats alors qu'elle passait sur le pont de Shippagan. Photo : Gracieuseté : Gaetane Albert

Le maire de Shippagan, Kassim Doumbia, a bien entendu parler d’un incident apparemment relié au pont, mais il ne pouvait en dire davantage, étant à l’extérieur de la région.

Quant au policier qui est intervenu après l’incident, l’agent Israël Jean ne pouvait confirmer si c’était bien relié au pont.

Ce morceau aurait pu tomber dans mon pare-brise, me blesser ou encore causer un accident. Aujourd’hui, j’ai peur de passer sur ce pont, je suis stressée, mais on n’a pas le choix, car c’est notre seul lien routier. Il est fini, ça en prend un neuf , a commenté Gaetane Albert.

« Le gouvernement va-t-il attendre un mort avant d’agir? » — Une citation de Gaetane Albert

Mme Albert n’a pas pu retrouver le morceau qui aurait causé les dégâts. Mais elle n’entend pas en rester là et aujourd’hui, elle milite pour que les personnes qui circulent sur le pont de Shippagan fassent très attention.

Un comité en pause

Le pont de Shippagan fait régulièrement la manchette en raison de son état d’usure avancé et des nombreuses rénovations entravant la circulation.

Plusieurs personnes militent depuis des années en faveur d’un nouveau lien routier entre Lamèque et Shippagan. Un comité avait même été créé, mais il est en pause depuis décembre 2021 en raison de l’impasse dans ce dossier.

Le pont levant Lamèque-Shippagan Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Sébastien Haché, président du Comité du pont de Shippagan, a entendu parler de cet incident, qui vient s’ajouter à une liste qu’il trouve trop longue à son goût. Il attend les conclusions de l’enquête menée par la GRC .

Ce sont des choses assez fréquentes qui arrivent avec ce pont et encore, il y en a plein d’autres qui ne sont pas rapportées. Ça arrive plus souvent qu’on aimerait , indique-t-il.

Il se souvient notamment de cette femme enceinte de jumeaux qui avait dû faire demi-tour parce que le pont était fermé et elle avait dû accoucher à l’hôpital de Lamèque. Ou toutes ces fois où le tablier du pont s’est brisé. Ou cette fois où un camion avait percuté le tablier en pleine nuit.