Céréales ukrainiennes : le G7 veut prolonger l’accord, Medvedev menace d’y mettre fin

Le Groupe des Sept a appelé dimanche à « la prolongation, l'entière mise en œuvre et l'élargissement » de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes, mais l'ancien président et premier ministre russe Dmitri Medvedev a menacé le même jour d'y mettre fin si les exportations vers la Russie restaient entravées de façon draconienne.

L'agence de presse japonaise Kyodo, citant des sources gouvernementales nipponnes, a rapporté cette semaine que les pays du G7 (États-Unis, Japon, Allemagne, France, Royaume-Uni, Canada et Italie) réfléchissaient à une interdiction quasi totale des exportations à destination de la Russie.

Moscou a déjà plusieurs fois menacé de se retirer de l'accord céréalier conclu sous l'égide des Nations unies et de la Turquie en juillet 2022, cinq mois après le début de la guerre en Ukraine, et qui doit expirer le 18 mai.

Par la voix de différents représentants russes, le Kremlin réclame des Occidentaux qu'ils lèvent leurs restrictions sur les ventes de fertilisants.

Cette idée des idiots du G7 à propos d'une interdiction totale des exportations vers notre pays est magnifique par défaut, car elle implique une interdiction réciproque des importations à partir de notre pays, y compris pour des catégories de biens qui sont les plus sensibles pour le G7 , a déclaré sur Telegram Dmitri Medvedev, qui occupe désormais le poste de vice-président du Conseil de sécurité russe.

Dans un tel cas de figure , a-t-il ajouté, l'accord céréalier – et de nombreuses autres choses dont ils ont besoin – serait terminé pour eux .

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, doit rencontrer la semaine prochaine à New York le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, avec lequel il discutera de l'accord.

La nourriture, une autre arme

Les ministres de l'Agriculture du G7 ont appelé dimanche, dans un communiqué, au renouvellement et à la pleine mise en œuvre de l'accord qui sécurise l'exportation de céréales ukrainiennes de plusieurs ports de la mer Noire.

Réunion des ministres de l'Agriculture du G7 à Miyazaki, dans le sud-ouest du Japon Photo : Getty Images / AFP / jiji press

Les ministres ont reconnu l'importance de l'accord dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion de deux jours organisée à Miyazaki, au Japon.

Nous soutenons fermement la prolongation, l'entière mise en œuvre et l'élargissement de l'accord , ont-ils déclaré.

Nous condamnons les tentatives de la Russie d'utiliser les denrées alimentaires à des fins de déstabilisation et de coercition géopolitique, et nous réitérons notre engagement à agir de manière solidaire et à soutenir les personnes les plus touchées par l'utilisation de la nourriture comme arme par la Russie , était-il précisé.