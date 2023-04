L’interdiction de vol au-dessus de la Russie fait monter le prix des billets

Les compagnies aériennes européennes sont les plus touchées. Elles ont dû apporter des modifications à leurs itinéraires, s'imposant de longs détours, pour les vols vers l'Asie et certaines parties du Moyen-Orient.

Les transporteurs canadiens ne sont pas épargnés. Les vols en direction de l'est et du sud de l'Asie doivent éviter l'espace aérien russe. Ces détours signifient que les trajets sont plus longs et font augmenter les coûts en carburant et en main-d'œuvre. La hausse de ces coûts se répercute sur les passagers, qui doivent payer plus cher pour acheter leurs billets.

C'est assurément négatif pour les compagnies canadiennes et américaines. C'est tout un problème , reconnaît Helane Becker, une spécialiste du transport aérien chez la firme TD Cowen.

Auparavant, les avions ne traversaient pas directement l'océan Pacifique : ils raccourcissaient les distances en traçant un arc autour de l'Arctique et de la Russie orientale.

Éviter l'espace aérien russe accroît la distance de 10 %. Cela s'applique notamment aux liaisons entre Vancouver et Hong Kong ou entre Toronto et Delhi, souligne Robert Kokonis, président de la firme AirTrav. D'autres vols sans escale, notamment de Vancouver à Bangkok ou à Séoul, ont aussi nécessité des ajustements.

Ainsi, le prix du carburant des avions s'est élevé à 2,68 $ le gallon en mars, un bond de 41 % par rapport à il y a quatre ans.

Au total, le coût d'un vol aller de Vancouver à Hong Kong a crû de 41 % de janvier 2019 à janvier 2023, selon la firme de données aériennes Cirium. Celui d'un vol de Toronto à Delhi a augmenté de 47 % au cours de la même période.

Si on inclut l'ensemble des compagnies aériennes, y compris celles qui peuvent encore survoler la Russie, comme China Airlines ou Air India, le prix du vol de Vancouver à Hong Kong a chuté de 22 % de janvier 2019 à janvier 2023. Les prix des vols de Toronto à Delhi n'ont augmenté que du quart.

Les compagnies occidentales désavantagées

Cette situation place Air Canada et les autres compagnies interdites dans une position désavantageuse, souligne Ross Aimer, PDG de la firme Aero Consulting Expert, lui-même un ancien pilote de ligne.

Chaque minute qu'on ajoute à un vol fait augmenter les coûts. Si on peut passer par le pôle Nord, on peut gagner de une à deux heures. Mais maintenant, on doit passer par une route plus au sud.

Si l'Asie n'est pas le principal marché d'Air Canada, ce continent représente quand même une partie substantielle des revenus de cette compagnie aérienne. Les vols vers les pays du Pacifique ont compté pour plus de 14 % des 17,23 milliards de dollars engrangés en 2019. De plus, comme le tourisme entre la Chine et l'Amérique du Nord a repris de la vigueur depuis la fin des restrictions dues à la COVID-19, les compagnies aériennes de l'Ouest doivent se contenter de marges réduites en raison de la plus forte concurrence.

Plusieurs trajets d'Air Canada vers l'Asie, l'Inde et le Moyen-Orient ont dû être détournés à cause de l'interdiction de l'espace aérien russe , mentionne un porte-parole de ce transporteur, Peter Fitzpatrick. Certaines liaisons, comme Vancouver-Delhi, ont été suspendues.

« Des trajets plus longs entraînent une augmentation des coûts et de la consommation de carburant. Ils réduisent la capacité en passagers et en marchandises. Certains trajets ne sont plus rentables d'un point de vue économique. » — Une citation de Peter Fitzpatrick, porte-parole d'Air Canada

Air Canada souhaite que les gouvernements s'assurent d'une égalité des chances qui permette une concurrence juste et des occasions équitables pour tous les transporteurs . La compagnie n'a pas précisé la façon dont ce principe peut se traduire en politique.

La plus grosse compagnie aérienne du pays peut se consoler grâce à un partenariat d'exploitation à code multiple avec Air China, qui permet aux deux parties de se partager des profits. Ce genre d'accord permet à un transporteur aérien d'exploiter une liaison dont les places sont également commercialisées par un autre transporteur.