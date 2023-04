Le vapotage aromatisé, très populaire dans l’Est-du-Québec

Les produits de vapotage aromatisés seront bientôt interdits au Québec , alors qu’ils ont rapidement gagné en popularité auprès des jeunes du secondaire en région, notamment sur la Côte-Nord et au Bas-Saint-Laurent.

Selon des données l'Institut de la statistique du Québec comptabilisées en 2019, la proportion d’élèves ayant consommé des produits de vapotage au cours des 30 derniers jours a augmenté de façon importante entre 2013 et 2019, passant de 4 % à 21 %.

Selon l'Institut de la statistique du Québec, 85 % des jeunes de secondaires qui vapotent choisissent des saveurs fruitées. Photo : Radio-Canada

Au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, on estime que cette proportion pourrait être beaucoup plus élevée dans la région.

En 2022, au Bas-Saint-Laurent, il y a une enquête qui a été faite. On a 44 % des jeunes qui l’ont essayé. Près du tiers en consommait de manière occasionnelle régulière. Autour de 20 % en prennent de manière quotidienne. C’est préoccupant comme consommation , affirme l’agente régionale en prévention des dépendances au CISSS du Bas-Saint-Laurent, Geneviève Laroche.

Des chiffres recueillis au CISSS de la Côte-Nord sont encore plus élevés.

L’année dernière, on a réalisé une étude auprès de quelques écoles secondaires [de la Côte-Nord.] On a constaté qu’il y a 57 % des jeunes qui ont essayé la cigarette électronique dans les 30 derniers jours. Aussi, il y a 26 % des jeunes qui disaient être des consommateurs réguliers , raconte la responsable régionale du dossier de lutte au tabagisme et vapotage au CISSS de la Côte-Nord, Véronique Lanoue.

« Ces chiffres sur la Côte-Nord sont au-dessus des données qui sont sorties dans les études ou les statistiques à l’échelle québécoise ou canadienne. » — Une citation de Véronique Lanoue, responsable régionale du dossier de lutte au tabagisme et vapotage au CISSS de la Côte-Nord

Les écoles confisquent de plus en plus de cigarettes électroniques. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Véronique Lanoue soutient que l'interdiction des produits de vapotage qui comportent une saveur ou un arôme autres que ceux du tabac va contribuer à réduire le nombre de consommateurs.

Nos intervenants des centres d’abandon et nos infirmières scolaires constatent auprès des jeunes du secondaire une augmentation des demandes d’aide pour arrêter la consommation , ajoute-t-elle en entrevue à l’émission Boréale 138.

Des consommateurs mitigés sur l’interdiction

Des jeunes consommateurs rencontrés récemment par Radio-Canada dans l’Est-du-Québec ont des avis mitigés sur la future interdiction, qui a été annoncée la semaine dernière par le gouvernement de François Legault.

Je trouve que l’interdiction des saveurs est ridicule. Il y a encore beaucoup de saveurs dans l’alcool. Le vapotage n’a rien à voir avec les cigarettes , fait valoir un étudiant au Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l'Avenir de Rivière-du-Loup, Grégoire Beaulieu. Il admet toutefois que sa consommation risque de diminuer avec l’interdiction.

Alexandre David considère pour sa part que l’interdiction pourrait ouvrir la voie au marché noir. Si c'est interdit, des gens vont sûrement faire la contrebande. Ils vont en acheter sur Internet pour en revendre sur le marché noir , avance-t-il.

« Les gens ne vont plus visiter les [commerces du vapotage], ils vont juste acheter dans les rues. On va perdre des emplois. » — Une citation de Alexandre David, vapoteur

Les produits de vapotage aromatisés sont disponibles dans plusieurs commerces de l'Est-du-Québec. Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

Pour sa part, Philippe Malenfant, un ancien consommateur, voit d’un bon œil l’interdiction.

J'ai déjà eu une petite dépendance. Quant à moi, les saveurs servent juste à inciter les jeunes à en prendre plus qu’y faut. Partis comme c’est là, tous les jeunes en fument. [L’interdiction] serait une bonne affaire , lance-t-il.

Un coup dur pour les commerces locaux?

La mesure gouvernementale risque d'être un coup dur pour les boutiques qui vendent des produits de vapotage.

On vend beaucoup plus de produits avec saveur que sans saveur. S’ils enlèvent toutes les saveurs, je pense qu’on va avoir des petits problèmes financiers , soutient une employée du magasin La Vape de l’Est, Pascale Diré.

Le commerce de vapotage La Vape de l’Est, situé à Rivière-du-Loup, offre plusieurs produits de vapotage aromatisés. Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

La future interdiction n’alarme toutefois pas le propriétaire du dépanneur Saint-André, Qianrui Wang.

Ça ne m’inquiète pas parce que [les vapoteuses à saveur représentent] juste une petite partie de notre chiffre d’affaires. Même si on les enlève complètement, il n’y aura pas un grand impact pour notre business , déclare-t-il.

Pour lutter contre ce fléau chez les jeunes, le conseil d'établissement de l'école secondaire de Rivière-du-Loup a voté, il y a quelques mois, l'interdiction pour tous les élèves d'avoir une cigarette électronique en leur possession au sein de l'école.

Geneviève Laroche, qui applaudit l’initiative gouvernementale, considère que les milieux scolaires et communautaires doivent multiplier les actions pour outiller les jeunes consommateurs.

Avec les informations de Fabienne Tercaefs