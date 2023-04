La Mauricie souligne le Jour de la Terre

À Trois-Rivières, c’est la Marche des générations pour l’environnement qui a retenu l’attention.

Le départ a eu lieu un peu après 13h dans le stationnement du Cégep de Trois-Rivières. Les participants ont emprunté la rue Papineau, puis les boulevards des Forges et des Récollets pour revenir au Cégep.

On s'est dit : "il n'y a pas juste des jeunes engagés du Cégep qui veulent venir". On s’est dit : "on va faire une marche familiale inclusive pour tout le monde" , raconte l’un des organisateurs, Simon Lantz, membre de Citoyen.ne.s du monde et de chez nous.

Parmi les revendications des manifestants, celle de mieux protéger les milieux humides et hydriques, notamment ceux du parc industriel, Carrefour 40-55.

Je pense qu'on a [des questions ] au préalable [auxquelles] on n'a pas répondu et qu'on devrait répondre. Quel est l'avenir industriel de Trois-Rivières? Où est-ce qu'on fait de la densification? Où est-ce que ce n'est pas possible? Qu'est-ce qu'on doit accélérer? Je ne pense pas que le 40-55 soit prioritaire dans cette question-là , explique le conseiller municipal du district de La-Vérendrye, Dany Carpentier.

Les constats alarmants du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) ont inspiré certaines revendications.

La Société de transport de Trois-Rivières (STTR) a offert ses services gratuitement lors du Jour de la Terre. (Archives) Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Les manifestants souhaitent aussi qu'on en finisse avec les combustibles fossiles. Ils aimeraient également que les gouvernements mettent davantage l'accent sur le transport en commun et qu'ils travaillent à freiner l'étalement urbain.

Réparer au lieu de jeter

De son côté, le DigiHub de Shawinigan organisait l’événement Répares tes trucs. L’objectif : conscientiser la population à la réparation de leurs objets, allant de leurs appareils électroniques, bicyclette ou bijoux.

Sylvie Aubé s’est rendue au DigiHub avec sa machine à glace dysfonctionnelle après seulement une année d'utilisation. Après seulement quelques minutes sur place, un bénévole avait mis le doigt sur le problème de la machine à glace.

Le DigiHub met des outils à la disposition des citoyens toute l'année pour de petites réparations. Photo : Radio-Canada

Selon plusieurs bénévoles présents à l'événement, les objets sont davantage fragiles au fil des ans, et ils sont plus difficiles à réparer.

Souvent les manufacturiers, ils ne font même pas les pièces pour les réparations , se désole Denis Dickner.

Apprendre sur développement durable

La municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes invitait ses citoyens à participer à une journée thématique sur la santé des sols.

À l'horaire, des ateliers sur la permaculture, la culture écologique et le biochar, un fertilisant.

Plusieurs dizaines de personnes se sont déplacées au centre communautaire de Saint-Luc-de-Vincennes pour l’occasion. Photo : Radio-Canada

