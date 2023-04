Toronto doit répondre à de plus en plus de ratons laveurs blessés ou malades

Entre le 1er janvier et le 20 avril, le service animalier a reçu 3601 demandes en comparaison des 719 demandes sur la même période l'an dernier.

Durant l’éclosion de cas de maladie de Carré durant l’automne 2022, le service animalier a reçu 3722 demandes pour des ratons laveurs malades ou blessés.

Selon la Ville, les éclosions se déclarent habituellement entre mai et novembre et tendent à se dissiper quand les températures plus froides arrivent.

Toronto a toutefois eu droit à un hiver plutôt clément cette année et la Ville estime qu’il est fort probable que la maladie de Carré ait continué à se propager.

La maladie de Carré est due à un virus qui met les animaux dans un état qui les pousse alors à s'approcher des humains. Cette maladie les rend léthargiques, désorientés et agressifs lorsqu’ils se sentent acculés.

Le virus infecte les ratons laveurs, les mouffettes et les chiens.

Souvent, du mucus peut être présent autour des yeux ou du museau tandis que l’animal est pris de toux ou de tremblements.

Une terrible maladie pour les ratons laveurs

Nathalie Karvonen travaille au Toronto Wildlife Centre. Elle explique que les ratons laveurs qui semblent ne pas avoir peur des humains pourraient souffrir de la maladie de Carré ou, dans tous les cas, sont malades.

Il y a définitivement eu une hausse de cas de maladie de Carré cette année concernant les ratons laveurs cet hiver et surtout au début du printemps. Malheureusement, nous voyons des cas de maladie de Carré depuis un moment. Il y a des hausses et des baisses, mais on voit ces cas depuis plusieurs années , précise-t-elle.

Elle précise que les signes de cette maladie les plus courants qui ont pu être observés au cours des dernières années sont une tendance à être plus docile, ou du moins, à ne pas éviter des situations qui pourraient les mettre en danger.

Si vous passez près d’un raton laveur et il ne fait rien pour tenter de vous éviter. Il y en a aussi qui agissent bizarrement. Par exemple, si un raton laveur choisit de dormir au milieu d’un trottoir achalandé au milieu de la journée, c’est vraiment un comportement étrange , explique-t-elle.

Elle regrette que la maladie soit terrible pour les ratons laveurs et malheureusement il n’existe pas de traitement.

Pour le pauvre raton laveur, le mieux à faire est d'appeler le service animalier. Le 311 pour la Ville de Toronto, et ils peuvent venir récupérer l’animal pour l’euthanasier , ajoute-t-elle.

Elle ajoute qu’il s'agit du meilleur choix à faire dans la mesure où la maladie est extrêmement contagieuse.

La directrice de Ontario Wildlife Rescue indique que la maladie de Carré débute habituellement à l’arrière de l’animal.

Ils commencent à avoir de la difficulté à marcher. La première chose c’est qu’ils n'arrivent plus à grimper. Les ratons laveurs utilisent leurs pattes arrière pour escalader , détaille-t-elle.

La Ville rappelle que la maladie de Carré ne peut toutefois pas être transmise aux humains, mais peut se transmettre aux chiens s’ils n’ont pas été vaccinés et qu’ils entrent en contact avec un raton laveur infecté.

D’après des informations de Desmond Brown, Tyler Cheese et Derick Deonarain