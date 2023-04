Les charpentiers de Victoria espèrent sauver des vies grâce à la naloxone

Grâce au programme B.C. Construction Industry Rehab Plan (BCCIRP), des trousses de naloxone, qui inverse les effets des surdoses d'opioïdes pendant qu'elles se produisent, sont offertes aux membres de la section locale 1598 du Conseil régional des charpentiers.

Le représentant syndical Mike Motiuk se réjouit de l’initiative qui offre une solution à un problème a durement frappé les membres du syndicat. Je sais que cela a touché environ 15 de nos membres , a-t-il mentionné à l’émission de CBC On The Island en précisant que deux étaient des amis personnels et des collègues.

Selon lui, les travailleurs de la construction sont touchés de manière disproportionnée par la dépendance aux opioïdes, car ils souffrent beaucoup en raison de la nature physique de leur travail.

Les opioïdes eux-mêmes sont un analgésique, c'est ainsi qu'ils sont conçus, c'est ce qu'ils font , souligne-t-il. Mais l'utilisation d'opioïdes non réglementés peut être incroyablement dangereuse. En offrant ces trousses d'urgence, nous pouvons sauver des vies. Nous pouvons alors résoudre les problèmes des personnes qui utilisent [les opioïdes], et nous pouvons commencer à normaliser cette conversation pour commencer à obtenir de vraies solutions, pour savoir comment nous pouvons nous attaquer à cela tous ensemble.

Une mort sur cinq

La directrice de l’organisme à l’origine du projet Vicky Waldron signale qu’environ 20 % des personnes mortes d'une surdose d'opioïdes en Colombie-Britannique au cours des sept dernières années étaient des travailleurs de la construction.

Il y a beaucoup de stigmatisation autour de cela , avoue le représentant syndical Matt Carlow, qui a joué un rôle déterminant dans la mise en place et le fonctionnement du programme à Victoria. Les gens meurent seuls chez eux. La naloxone sauve des vies, et ce syndicat veille sur ses membres. C'est un véritable moyen d'arrêter les décès. J'espère que d'autres suivront notre exemple.

Facile à utiliser

Depuis le 8 mars, le bureau de Victoria a distribué 15 à 20 trousses de naloxone et, avec l'aide du BCCIRP, offre aux membres une formation gratuite, qui prend environ 10 minutes.

Les trousses elles-mêmes sont très simples à utiliser , pense Mike Motiuk. Nous éduquons [nos membres]. Nous leur donnons la formation et leur mettons une trousse entre les mains afin que chacun de nos membres ait le potentiel de sauver une vie.

Avec les informations de Jason Peters