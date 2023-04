Kookum a du talent : les confections d’une créatrice de mode inspirées par la gigue

Dawn Harris-Flett, qui est aussi membre de la Première Nation Ebb and Flow, située dans l’ouest du Manitoba, affirme que sa source d’inspiration vient de ses petits-enfants qui sont des danseurs de la gigue. C’est d’ailleurs elle qui a la tâche de créer leurs costumes de danse.

Ses petits-enfants forment un groupe de danse appelés, Ivan Flett Memorial Dancers qui se sont démarqués lors de leur passage à l'émission Canada's Got Talent l’an dernier, non seulement pour la danse, mais surtout pour les vêtements qu’ils portaient.

Dawn Harris-Flett se rappelle encore des sentiments qu’elle a ressentis quand ses petits-enfants sont entrés sur la scène avec leurs costumes.

J’étais tellement fière , affirme-t-elle. J’ai adoré voir l’excitation sur le visage des personnes.

La créatrice de mode ajoute que depuis le passage de ses petits-enfants à Canada's Got Talent, plusieurs personnes l’ont contacté pour passer des commandes de vêtements.

Pour l'amour de la gigue et de la couture

Dawn Harris-Flett affirme que sa passion pour la couture se mélange avec le gigue qui est devenue une tradition familiale il y a 20 ans.

Cette tradition a commencé avec elle-même, sa fille Ashley et son mari Ivan Flett.

Après la mort d’Ivan en 2012, la famille avait arrêté de danser pendant une période.

On a tout arrêté pendant un moment et puis les enfants m’ont dit, ''Grand-mère, tu dois continuer de l’avant et faire des créations'' , affirme Dawn Harris-Flett. Je leur ai alors dit qu'ils devaient aussi continuer à danser pour honorer la mémoire de leur grand-père.

C’est ainsi que le groupe de danseIvan Flett Memorial Dancers a été créé.

Dawn Harris-Flett apporte sa propre touche à la mode métisse. Photo : Fournie par Dawn Harris-Flett

Entretemps, Dawn Harris-Flett continue à apporter sa propre touche à la mode métisse en incluant des paillettes sur ses créations.

Traditionnellement, les vêtements des Métis couvrent tout le corps et incluent le symbole de l’infinité, mais la créatrice de mode inclut des tissus métalliques, des appliqués et des franges à ses confections.

Dawn Harris-Flett ajoute qu’elle ne fait non seulement des costumes de danse, mais aussi des jupes à ruban, des chemises à ruban, des tenues cérémonielles de pow-wow et même des vêtements de mariage.

Avec les informations de Janell Henry