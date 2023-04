Les voitures de location se font rares et sont hors de prix en Nouvelle-Écosse

Pour le troisième été consécutif, l’offre de voitures disponibles sera limitée et les prix resteront élevés alors que les agences de location peinent à reconstruire leur flotte vers les niveaux d’avant pandémie.

Cela suffit pour que certains touristes envisagent d’annuler leurs voyages.

Mike Cybulski et son épouse attendaient avec impatience un voyage tant attendu dans les Maritimes cet été.

La ville de Lunenburg. Photo : (Emma Davie/CBC)

Ils avaient déjà tracé leur itinéraire, y compris des arrêts à Halifax, Lunenburg et au Cap-Breton.

Il ne restait plus qu’à réserver une location de voiture pendant deux semaines.

« J’avais des logements réservés, puis j’ai découvert que nous allions devoir payer jusqu’à 3000 $ pour une location de voiture pendant deux semaines. » — Une citation de Mike Cybulski

CBC News a confirmé ce prix. Elle a trouvé des locations de grandes entreprises allant pour un peu moins de 2000 $ sur les voitures de bas de gamme et bien plus de 3000 $ sur les véhicules de haut de gamme.

Nous n’y allons pas. C’est aussi simple que cela , s’est désolé Mike Cybulski.

Les prix de location en forte hausse

Selon l’indice des prix à la consommation, les prix des voitures de location ont augmenté de 50 % depuis 2019.

Ce qui me préoccupe le plus, c’est tous les propriétaires d’entreprise des Maritimes, les Airbnb, les restaurants, etc. Les gens ne paieront pas ces prix de location de voitures , croit Mike Cybulski.

Craig Hirota est vice-président de l’Association canadienne des opérateurs de location de voiture.

L’Association canadienne des opérateurs de location de voiture conseille de réserver tôt et de magasiner souvent. Photo : iStock

Le prix des véhicules a atteint des niveaux extrêmement élevés simplement parce qu’il n’y a pas assez de voitures pour répondre à la demande locale normale en ce moment , fait-il le constat.

Son meilleur conseil est de réserver tôt et de magasiner souvent.

Mais pour Mike Cybulski, ce conseil n’est pas susceptible de guérir son choc. Lui et sa femme prévoient maintenant rester près de chez eux en Ontario cet été.