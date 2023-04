Des conseils juridiques gratuits par téléphone cette fin de semaine

Une cinquantaine de bénévoles sont mobilisés pour répondre aux questions d'ordre juridique des citoyens de l'Abitibi-Témiscamingue et d'ailleurs dans la province.

Ce rendez-vous permet à la population de recevoir des conseils juridiques gratuits de la part d’avocats ou de notaires, des parajuristes ou des étudiants en droit.

La présidente du Jeune Barreau de Montréal, Alexandra Paquette, affirme que la clinique reçoit jusqu'à 1500 appels.

Elle explique que le but est de permettre aux citoyens d'avoir accès plus facilement à la justice. C'est pour d'abord répondre à la demande de la société, finalement que d'avoir des initiatives comme ça, gratuites, mais aussi c'est une des missions du Jeune Barreau de Montréal, d'améliorer l'accessibilité à la justice , précise l'avocate qui rappelle que son organisation tient deux fois par année une clinique juridique pour répondre à la forte demande des citoyens pour ce service gratuit.

Les questions les plus posées sont en lien avec le droit de la famille, du travail, du logement, d'immigration ou encore sur le droit criminel. Mais les préoccupations changent selon les saisons, selon Alexandra Paquette.

Il y a des questions qui suivent un peu l'air du temps et l'actualité. Évidemment, pendant la pandémie, on avait plusieurs questions qui touchaient les mesures sanitaires. Il y a quelques années, il y avait une région où il y avait eu des inondations. On avait reçu plusieurs appels de cette région-là concernant les inondations. Là c'est ma prévision personnelle, ce n'est pas appuyé par des faits, mais avec la tempête de verglas à Montréal, moi, je m'attends à avoir des questions à ce niveau-là , ajoute la présidente.

La clinique est offerte en partenariat avec le Barreau du Québec et le Centre d’accès à l’information juridique (CAIJ), le Jeune Barreau de Québec (JBQ), l’Association du Jeune Barreau de Laval (AJBL) et l’Association canadienne des parajuristes.

Les citoyens pourront composer le 1 844 779-6232 de 9 h à 16 h et pourront parler à un avocat.