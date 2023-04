Complexe sportif de 67 M$ à Miramichi : Ottawa et Fredericton contribueront 30 M$

Un complexe sportif et de mieux-être de 67 millions $ a franchi une étape importante sur la voie de la construction à Miramichi, grâce à des engagements financiers des gouvernements provincial et fédéral.

Le gouvernement fédéral promet 18 millions $, tandis que la province verse 12 millions $, le reste du projet, soit 37 millions $, devant être financé par la Ville de Miramichi.

Le maire Adam Lordon a déclaré que le multiplexe est une priorité pour la ville depuis plus d’une décennie. Les demandes officielles de financement des autres ordres de gouvernement ont été envoyées depuis 2018.

C’est une journée vraiment spéciale et importante pour la communauté, et nous voulons vraiment célébrer toutes les personnes qui ont joué un rôle dans l’obtention de ce financement , a-t-il indiqué lors d’une conférence de presse vendredi.

Des jeunes ont entouré le maire de Miramichi et de nombreux députés pour la photo officielle lors de la conférence de presse de vendredi. Photo : Gracieueté : Gail Harding

Le maire a souligné que l’installation sera construite dans le quartier de Douglastown, du côté nord de la rivière Miramichi.

Les caractéristiques comprendront un aréna de 1800 places, un gymnase, une piste de marche, une piscine de 25 mètres, une piscine de loisirs, un centre pour les jeunes et un espace communautaire équipé d’une cuisine, a-t-il ajouté.

Les plans ont déjà été rédigés, mais la conception de l’installation reste à faire. La construction devrait commencer en 2024, avec l’objectif de la terminer en 2026, a déclaré Adam Lordon.

Le coût est passé de 58 M$ à 67 M$

Le coût de 67 millions $ est la dernière estimation du projet, qui était auparavant fixé à 58 millions $.

Le maire de Miramichi a mentionné que, malgré le coût plus élevé du projet, la ville est toujours en mesure de se le permettre sans prévoir la nécessité d’augmenter les taux d’imposition foncière.

Le maire de Miramichi, Adam Lordon, a indiqué que le coût du nouveau complexe sportif a grimpé de 9 millions $ depuis les dernières estimations. Photo : Shane McGee/CBC

Nous planifions et économisons depuis plus d’une décennie pour ce complexe , a-t-il rappelé.

Il a ajouté que la ville a déjà économisé 20 millions $ et prévoit financer environ 13 millions $ avec des emprunts de capitaux.

Une autre somme de 4 millions $ sera générée par une campagne de financement qui verra le centre nommé en l’honneur du plus grand donateur, a fait part le maire de Miramichi.

Le député provincial se méfie du projet

L’automne dernier, le nouveau député provincial de Miramichi-Sud-Ouest-Baie du Vin, Mike Dawson, a débattu avec le maire au sujet du multiplex proposé en faisant valoir que sa création pourrait nuire aux petits arénas des collectivités avoisinantes de sa circonscription.

Vendredi, M. Dawson a tempéré ses critiques en qualifiant de victoire de ses collègues progressistes-conservateurs, Michelle Conroy, députée provinciale de Miramichi, et Réjean Savoie, ministre responsable de la Société de développement régional.

Cependant, il a dit qu’il se méfiait encore de l’impact du projet sur les arénas à l’extérieur de Miramichi.

Si les compresseurs de glace brisent et qu’on n’a pas d’argent pour les remplacer, le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral vont-ils dire « Non, nous avons dépensé tout notre argent - nous venons de construire une installation de 67 millions $?

Le maire Lordon a indiqué que le projet devrait voir six arénas plus petits dans les limites de Miramichi, être mis hors service une fois le projet terminé, ce qui se traduira par des coûts d’exploitation moindres pour la ville.

Quant à l’avenir des arénas à l’extérieur de Miramichi, Adam Lordon a comparé les commentaires du député Dawson à une campagne de peur.

Il est décevant qu’un député provincial local perpétue des informations en sachant qu’elles sont fausses et qu’elles sèment la peur dans ces collectivités , dit regretter le maire.