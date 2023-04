Vol de deux poutres d’acier destinées à un parc commémoratif de la tuerie de Portapique

Le mari de l’une des victimes de la fusillade de masse d’avril 2020 en Nouvelle-Écosse est dégoûté et découragé après le vol de deux poutres d’acier dans un parc commémoratif à Debert, plus tôt ce mois-ci.

Nick Beaton, le mari de Kristen Beaton qui est morte pendant la fusillade, a déclaré que les poutres volées allaient être utilisées pour construire un pont dans le Heart’s Haven Memorial Park.

Le parc de six hectares sert de monument commémoratif à Kristen et à Heather O’Brien, deux employées des Infirmières de l’Ordre de Victoria du Canada, qui sont mortes dans les 13 heures de saccage qui ont fait 22 morts il y a trois ans. Kristen Beaton était enceinte quand elle a été tuée.

Heather O'Brien et Kristen Beaton étaient deux employées des Infirmières de l’Ordre de Victoria du Canada. Photo : GoFundMe/The Canadian Press

L’effort communautaire est en cours depuis deux ans et le parc comprend des sentiers, un belvédère, une aire de jeux et des jardins. Le pont devait relier deux secteurs du parc.

« C’est décourageant et dégoûtant. Ça ne me frappe pas seulement, ça touche toute une communauté. » — Une citation de Nick Beaton , mari d’une des victimes de Portapique

Plusieurs personnes pour les voler

Le sergent Andrew Joyce de la GRC de la Nouvelle-Écosse a dit que les poutres ont été volées dans le parc entre le 14 et le 17 avril, quelques jours seulement avant le troisième anniversaire de la fusillade.

Les poutres, d’une valeur d’environ 2000 $ chacune, ont été déclarées volées vendredi après-midi.

Je suis certain que la plupart des gens - lorsqu’un incident comme celui-ci se produit dans un site public, surtout à ce moment-ci - doivent se demander comment quelqu’un peut faire sciemment quelque chose comme ça , a déclaré le sergent Joyce samedi.

Le policier de la GRC croit que les poutres, qui pèsent chacune environ 317 kilogrammes (700 livres) et mesurent 5,5 mètres (18 pieds) de long, ont probablement nécessité plusieurs personnes et de l’équipement pour les dérober sur le site.

Nick Beaton a perdu sa femme Kristen dans la fusillade de Portapique, il y a trois ans. Kristen était enceinte au moment du drame. Photo : Bryan MacKey/CBC

Nick Beaton a souligné que les poutres ont été placées sur l’un des sentiers à l’intérieur du parc, presque caché.

« Ils (les voleurs) ont dû faire des pieds et des mains pour les trouver. Ce n’est pas comme s’ils étaient tombés dessus et que le processus pour les faire sortir était facile. » — Une citation de Nick Beaton, le mari d'une des victimes

Il a précisé que si les poutres n’avaient pas été volées, le pont serait déjà construit.

J’ai des gens de partout qui veulent aider. « Que pouvons-nous faire? Vous savez, remplaçons-les. Continuons , a-t-il dit. Mais cela n’enlève toujours pas le fait que quelqu’un était si insensible et juste un morceau de terre pour faire quelque chose comme ça.

Un manque de respect, selon une conseillère municipale

Marie Benoit, conseillère municipale de la municipalité de Colchester, a dit que ce n’était pas la première fois qu’on volait quelque chose sur le chantier de construction. Du gravier a été dérobé plus tôt.

Ce parc a été créé par amour et pour toutes les personnes concernées, et je ne comprends pas que les gens n’aient aucun respect , a exprimé Mme Benoit, qui travaille en étroite collaboration avec les familles pour créer le parc.

Une partie du parc commémoratif en hommage à Heather O'Brien à Debert, en Nouvelle-Écosse. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Je comprends que les temps sont durs et que les choses coûtent extrêmement cher, mais on ne prend pas dans un parc commémoratif, ni pour prendre à qui que ce soit. Mais dans un parc commémoratif, c’est un lieu historique , a continué la conseillère.

Elle a mentionné que la municipalité a déjà commandé deux poutres au cas où celles volées ne seraient pas retrouvées. Le parc devrait ouvrir à la fin de l’été.

C’est un grand projet et le voir retardé, ce n’est pas correct , a-t-elle déploré.

Nick Beaton veut que les voleurs sachent qu’ils devraient rendre les poutres au parc parce qu’il s’attend à ce que la communauté découvre qui les a volées.

J’espère seulement que les gens qui l’ont pris, j’espère qu’ils passeront beaucoup de nuits sans dormir, et qu’ils finiront par comprendre et vivre avec eux-mêmes et ce qu’ils ont fait , juge-t-il.

La GRC poursuit son enquête.