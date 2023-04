Des carcasses d’oiseaux retrouvées dans un bassin de décantation de Suncor

Le régulateur dit avoir été averti de la découverte des restes de 32 oiseaux et de 2 rongeurs par Suncor vers 16 h, vendredi.

Un inspecteur a été dépêché sur les lieux afin de mener l’enquête et s’assurer l’entreprise a déployé des mesures de protection suffisantes.

Une porte-parole de Suncore indique que le service de protection de la faune de l’entreprise a découvert les carcasses lors d’une inspection de routine d’un bassin. Une enquête interne a également été démarrée.

L’état des carcasses nous permet de croire que ce n’est pas lié à un événement récent , explique Erin Rees dans un courriel. Elle précise qu’au moment de la découverte, les systèmes d’éloignement des oiseaux, qui incluent notamment des canons et des radars, étaient en fonction.

Le Régulateur de l’énergie de l’Alberta dit travailler avec Suncor, le ministère de l’Environnement et des Parcs et avec Environnement Canada afin d’assurer le respect des règles fauniques et environnementales.

Avec les informations de Stephen Cook