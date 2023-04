À Timmins, des artisans confrontés aux difficultés économiques

Un marché artisanal s'est tenu samedi à Timmins où une cinquantaine d’exposants sont venus y vendre leurs produits, dans un contexte d'inflation qui n’épargne pas non plus les artisans.

Jacqueline Morrish, qui fait partie de cette exposition où les artisans vendent leurs produits entièrement conçus à la main, constate une baisse d'affluence dans les marchés. À Noël, j’ai fait environ 50 % de moins que ce que j’avais fait le Noël d’avant , raconte-t-elle.

L’exposante explique que beaucoup de personnes viennent surtout pour regarder. À cause de l’inflation, les gens dépensent de plus en plus pour leurs besoins de base , remarque-t-elle.

Un constat que confirme Caroline Martineau-Caron en se promenant au marché.

« On va être honnête, on met toujours ça sur le gaz, on met ça sur notre nourriture, on met ça sur du linge. » — Une citation de Caroline Martineau-Caron, cliente

La cliente ajoute qu’elle doit adapter ses dépenses en raison de la conjoncture économique. On sort beaucoup moins parce que les prix sont ridiculement élevés , souligne-t-elle.

Si les clients sont confrontés à l’augmentation des produits vendus sur le marché, les artisans doivent, quant à eux, faire face à la hausse des matières premières.

[Le prix] des métaux ont doublé. Les pierres ont augmenté d'au moins 40 % , déplore Jacqueline Morrish.

Même son de cloche du côté d'Amanda Scipnick, qui expose elle aussi ses produits au marché artisanal de Timmins. On a eu besoin de changer nos prix, on a levé les prix de quelques dollars sur certains produits .

L'artisane ajoute que l'envoi des matières premières depuis le sud de la province vers le Nord de l'Ontario coûte très cher .

« On essaye vraiment de travailler avec la clientèle pour leur démontrer la valeur de nos produits. » — Une citation de Amanda Scipnick, artisane

De leur côté, Éric et Noémie Rodrigue, propriétaires d’une petite entreprise à Timmins, sont venus encourager les vendeurs sur le marché.

Ça me fait vraiment comprendre pourquoi c’est important de supporter le monde local puis essayer de les pousser à devenir plus gros puis influencer la manufacture canadienne , témoigne M. Rodrigue.

Avec les informations de Jimmy Chabot