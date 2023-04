Le parahockey rassemble des jeunes à Calgary

Le Service de police de Calgary (CPS) a organisé cette rencontre sportive avec l'aide de la Calgary Police Youth Foundation, la fondation des Flames de Calgary et PX3 AMP Sports, une organisation de programme multisports adaptés aux différentes capacités physiques de jeunes athlètes.

Ahmed Shahein, un policier du CPS , a trouvé l'inspiration pour cette journée de parahockey après avoir participé à une compétition de basketball en fauteuil roulant qui a eu lieu en hiver.

Cette expérience m'a permis de découvrir un sport auquel je n'avais jamais été exposé , a-t-il souligné. Le bût d'aujourd'hui est de promouvoir un autre sport auquel [certaines personnes] n'auraient peut-être jamais eu l'occasion de participer.

L'événement de parahockey intérieur a été organisé en collaboration entre le Service de police de Calgary et un programme de développement multisports pour jeunes à Calgary, PX3 AMP Sports. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

En compagnie d'agents du CPS, de quelques-uns de leurs cadets, ainsi que de membres de PX3 AMP, les 48 jeunes sur place ont également eu la chance de jouer aux côtés de Curtis Glencross et de Jamie Macoun, deux anciens membres de l'équipe de hockey des Flames de Calgary.

« Le simple fait de les voir [les jeunes] heureux et souriants est le véritable succès de l’événement. » — Une citation de Ahmed Shahein, policier avec le Service de police de Calgary

La visite de la toute première mascotte de la Ligue nationale de hockey, Harvey the Hound, a été la cerise sur le gâteau.

Promouvoir les sports adaptés

Chris Cederstrand, directeur des sports adaptés de l’organisation PX3 AMP de Calgary, a grandi en jouant au hockey et a joué dans la Ligue de hockey de l'Ouest. Un accident a toutefois conduit à l'amputation de sa jambe droite.

Chris Cederstrand, directeur des sports adaptés de PX3 AMP, a découvert le parahockey après un accident qui a entraîné l'amputation de sa jambe droite. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Le sport a joué un rôle essentiel dans mon rétablissement , souligne-t-il. On peut tirer énormément d'avantages à réintégrer la pratique d'un sport, à retourner sur le terrain ou la glace, et à se remettre à bouger.

Kurt Rose, 17 ans, joue au hockey sur luge depuis maintenant deux ans. Originaire du Nouveau-Brunswick, il affirme que le parahockey n'était pas très populaire ni financé dans les Maritimes. Son arrivée en Alberta a changé tout cela.

Les tournois sont toujours très amusants, on y rencontre des centaines et des centaines de personnes , explique Kurt, qui fait partie du club de hockey sur luge le plus senior de Calgary, les Calgary Scorpions. Ce sport a eu un immense impact sur ma vie.

Hailey King, une joueuse de parahockey de 14 ans d'Airdrie, s'est essayée pour la première fois à ce sport lors d'un camp d'été multisports destiné aux jeunes ayant un handicap physique. Elle raconte qu'elle y a notamment pratiqué le rugby, le volley-ball, la natation, le tennis, le basketball et le badminton.

Hailey King, originaire d'Airdrie, a été nommée le mois dernier au sein de l'équipe nationale de parahockey féminin. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

En fin de compte, c'est le parahockey qui a fait battre le cœur d'Hailey. J'aime participer à ces événements parce qu'ils donnent de la visibilité au sport , dit-elle.

Elle joue au hockey sur luge depuis environ quatre ans et est devenue la plus jeune joueuse de l'équipe nationale féminine de parahockey du Canada après avoir été nommée membre le 27 février.

L'environnement et l'atmosphère [dans ces équipes] sont plus accueillants parce que nous avons tous au moins un handicap comme point commun , explique Hailey. Nous arrivons vraiment à nous comprendre les unes les autres.

Que ce soit une partie de parahockey entre amis, ou avec une équipe de niveau compétitif, Chris Cederstand encourage les petits comme les grands à explorer les sports adaptés.