Pour le Jour de la Terre, l’Alliance française d’Halifax encourage le jardinage

À Halifax, l’Alliance française, le Conseil communautaire du Grand-Havre et la pépinière locale Halifax Seed Company ont joint leurs efforts pour une activité de nettoyage et de jardinage.

Il y a eu une trentaine de participants et participantes. On a dispatché les petits groupes pour aller dans des zones qu’on avait repérées et où il y avait besoin de ramasser des déchets , a expliqué Laure-Hélène Vinot, agente de communication et scientifique.

Laure-Hélène Vinot Photo : Radio-Canada / Kheira Morellon

Les beaux jours reviennent, on voit qu’il y a quand même pas mal de plastique, de pailles, de mégots, de choses qui se retrouvent sur le sol. Ils ont été plutôt productifs, puisqu’on à deux gros sacs, énormes, d’ordures , dit-elle.

Les partenaires organisaient aussi un populaire atelier de plantation de semis.

Balade printanière sur la rue Young, dans le quartier Hydrostone, samedi à Halifax. Photo : Radio-Canada / Kheira Morellon

Pour l’Alliance française, il était important de mettre l’accent sur la sauvegarde des pollinisateurs, comme les abeilles et les papillons.

Angus McDonald, d’Halifax Seed, qui était sur place pour prodiguer des conseils de jardinage, a rappelé que plusieurs espèces de pollinisateurs sont moins nombreuses qu’avant. Il estime qu’il est important de conscientiser jeunes et moins jeunes à l’importance de les attirer.

On peut le faire, par exemple, en éliminant la pelouse sur son terrain pour la remplacer par un environnement naturel  (Nouvelle fenêtre) , en y faisant plutôt pousser des plantes et des fleurs sauvages natives de la région.

D’après le reportage de Kheira Morellon