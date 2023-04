La cheffe d’antenne Sophie Thibault se retire pour soigner un cancer

Sophie Thibault a révélé sur ses réseaux sociaux, samedi, les raisons qui la force à quitter l'antenne.

Ce traître de soleil a laissé sa trace sur mon visage, le front et le nez : des kératoses actiniques qui sont devenues, récemment, des carcinomes basocellulaires, beaucoup plus préoccupants. Le mot qu’on ne veut pas entendre : cancer de la peau! , a écrit la journaliste après avoir remercié la population pour les mots tendres et les encouragements qu’elle a reçus.

Elle termine son message en mettant les gens en garde contre les méfaits du soleil.

Sophie Thibault a fait ses débuts à TVA comme journaliste il y a plus de 30 ans. Cheffe d'antenne depuis 20 ans, elle a remplacé Pierre Bruneau aux commandes du TVA Nouvelles de 17 h et de 18 h l'année dernière.