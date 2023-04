Inondations : les niveaux d’eau se stabilisent, mais des inquiétudes persistent

Même si les niveaux d’eau se sont stabilisés depuis vendredi soir en Outaouais, à Ottawa et dans l’Est ontarien, des journées pluvieuses pourraient aggraver le risque d'inondations.

Selon la Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais (CPRRO), les précipitations prévues à compter de lundi pourraient faire monter les niveaux d'eau par endroits.

Néanmoins, ceux-ci devraient demeurer bien en deçà des seuils d’inondations historiques qui ont frappé l’Outaouais, précise la CPRRO .

Les équipes de la Ville de Gatineau surveillent de près l'état des routes en fonction des niveaux d'eau et ont restreint l'utilisation de la rue Jacques-Cartier à la circulation locale seulement , a indiqué la Commission.

Optimisme dans l’Est ontarien

Du côté de la municipalité de Clarence-Rockland, les niveaux d'eau sont en train de se stabiliser légèrement.

Rencontré par Radio-Canada samedi, le maire de cette ville, Mario Shantz, a affirmé qu’au moins 10 résidences de sa municipalité ont été touchées.

Mario Shantz, maire de Clarence-Rockland Photo : Radio-Canada

Plusieurs chalets sont déjà en dessous de l’eau. Mais présentement, ça a l’air de se stabiliser à un certain niveau [d’eau] et on est contents de ça , a-t-il commenté.

Le maire de Clarence-Rockland, Mario Shantz, a affirmé qu’au moins 10 résidences de sa municipalité ont été touchées par la montée des eaux. Photo : Radio-Canada / David Bates

À l’ouest d’Ottawa, dans la baie de Constance, les niveaux d’eau se sont rapprochés de l’inondation majeure samedi après-midi.

Sur place, Radio-Canada a constaté que des dizaines de bénévoles se sont mobilisés depuis plusieurs jours à remplir des sacs de sable pour protéger la cinquantaine de maisons à risque.

Environnement Canada, pour sa part, prévoit de 10 à 15 mm de pluie et fait état d'un risque d’averses parfois fortes dans la région d’Ottawa et de Gatineau dans la nuit de samedi à dimanche.

Pour la journée de dimanche, de 5 à 10 mm de pluie sont attendus, tandis que quelques averses de neige pourraient rapidement se transformer en averses de pluie lundi.

Avec les informations de Camille Kasisi-Monet