Forte mobilisation à Québec pour l’urgence climatique

Par milliers devant l’Assemblée nationale, les participants se sont fait entendre pour exiger des mesures plus décisives en matière de protection de l'environnement et de lutte contre les changements climatiques.

J’ai toujours été soucieux de la planète. Une voix de plus, ça peut aider , croit un manifestant, Richard Baillargeon. Son propos faisait écho à la pensée des nombreux militants rencontrés dans les rues de la capitale nationale qui souhaitaient que cette journée reflète l’accentuation de l’urgence climatique.

Le Jour de la Terre a été synonyme de mobilisation partout au pays. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

Les actions gouvernementales continuent d’être insuffisantes face à la crise climatique et sociale. Aujourd’hui, on est des milliers pour envoyer un message fort [selon lequel] la transition juste, écologique et sociale doit être mise au sommet des priorités , a mentionné François Proulx-Duperré, du Conseil central de Québec et de Chaudière-Appalaches (CSN), qui faisait partie des organisateurs.

M. Proulx-Duperré croit que le Québec a les moyens de [ses] ambitions .

« Il faut juste que nos élus aient le courage d’aller chercher l’argent qui dort dans les coffres des milliardaires, des banques et des multinationales. » — Une citation de François Proulx-Duperré, du Conseil central de Québec et de Chaudière-Appalaches (CSN)

Le troisième lien au cœur des préoccupations

L'abandon du volet autoroutier du troisième lien a retenti dans le discours de plusieurs manifestants. C’est clairement un changement de ton , croit Marie-Soleil Gagné, directrice générale d’Accès transport viable. Évidemment, on attend les études pour savoir ce qu’il va en être du troisième lien en transport collectif, mais en toute transparence, c’est très mobilisant.

Pour souligner le Jour de la Terre, les villes de Québec et de Lévis ont permis aux usagers d’utiliser le transport en commun gratuitement.

Les écologistes se font entendre en ce 22 avril, Jour de la Terre. Photo : Radio-Canada

On tient à saluer les Villes de Québec et de Lévis, qui ont rendu les transports en commun et adaptés gratuits pour la journée, ce qui envoie un message fort! a aussi souligné Marie-Soleil Gagné.

Indifférence et inaction du gouvernement

De nombreux étudiants faisaient partie du cortège qui a amorcé la marche devant le Musée des beaux-arts pour la conclure devant l’Assemblée nationale.

Jeanne Huard, représentante de l’Association des étudiants et étudiantes en sciences sociales de l’Université Laval, a exprimé au nom des étudiants le manque d’ambition et d’empressement des gouvernements.

C’est stressant de devoir s’adapter toute sa vie face à l’inaction qui est là en ce moment , a-t-elle déclaré.

Les manifestants sont réunis devant le Musée des beaux-arts à Québec pour lancer la marche. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

La forte mobilisation étudiante et citoyenne d’aujourd’hui démontre qu'au-delà de la colère ou de l’anxiété que génère l’inaction des gouvernements, la population est prête à agir. On ne peut pas fermer les yeux face aux appels de la communauté scientifique. […] On ne restera pas les bras croisés à regarder notre avenir partir en fumée , a affirmé Jeanne Huard.

De son côté, Judy Coulombe, du Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale, a voulu souligner l’impact disproportionné [des changements climatiques] sur les plus vulnérables .

L'augmentation fulgurante du coût du panier d’épicerie est notamment une conséquence des phénomènes météorologiques extrêmes qui affectent durement les récoltes, a-t-elle mentionné dans un communiqué de presse. Quand on y ajoute des guerres et un système économique inflationniste et désuet, on se retrouve face à une véritable crise alimentaire qui affecte toutes les personnes qui n’ont pas les marges de manœuvre pour absorber la hausse.

Avec Magalie Masson