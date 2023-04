Un forum sous le thème de l’éducation à Gaspé et Caplan

Le forum citoyen Parlons éducation était de passage simultanément à Gaspé et à Caplan vendredi et samedi.

La population gaspésienne était invitée à participer à l’événement qui fait une tournée jusqu’au 3 juin prochain dans 18 villes du Québec pour échanger sur ce qui pourrait être amélioré dans le système d’éducation.

Une vingtaine de personnes, liées de près ou de loin au monde de l’enseignement ainsi que quelques citoyens engagés ont pris part, samedi, au forum au campus de Gaspé du Cégep de la Gaspésie et des Îles.

L’éducation, il faut la démocratiser, parce que [les effets] ne sont pas juste [ressentis] dans un milieu, mais dans toute la société en général , affirme Victoria Pineda qui est stagiaire en éducation spécialisée et qui participait à l’événement.

Pour Jean-Claude Plourde, un citoyen de Gaspé, il était important de participer à ces échanges.

Dans le cas de l’éducation, il y a une transformation sociale qui est en train de se faire et elle est très significative, entres autres au niveau de l’environnement, de la démocratie, de la justice sociale. Et le système d’éducation ne prend pas assez en compte cette problématique-là, d’adapter les jeunes à l’environnement dans lequel ils vont vivre dans les 30, 40 ou 50 prochaines années , explique M. Plourde.

Le forum était aussi l’occasion de discuter des enjeux qui touchent directement le milieu de l'éducation.

Il y a tellement d’enjeux maintenant qui viennent complexifier et alourdir tout ce qu’on a à faire en une journée, que ça devient épuisant et les jeunes quittent la profession , constate la responsable locale du forum et présidente du Syndicat des travailleurs de l’éducation de l’Est-du-Québec (STEEQ), Anne Bernier.

Anne Bernier est la présidente du Syndicat des travailleurs de l’éducation de l’Est-du-Québec. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Rousseau

La taille et la composition des classes font partie des éléments qui posent problème, tellement qu’ils sont utilisés comme revendications dans le cadre des négociations pour le renouvellement des conventions collectives.

Quand on a 24 élèves qui fonctionnent bien, sans plan d’intervention, il n’y a pas de problème. Le problème est lorsque j’ai 24 élèves, mais que la moitié [d’entre eux] ont des plans d’intervention et des mesures d’adaptation et de modification, ça devient insurmontable , ajoute Mme Bernier.

Certains aimeraient voir aussi plus de flexibilité dans le système. C’est le cas de Julie-Christine Faurous, une ancienne enseignante qui a quitté la profession pour s’impliquer dans l’organisme communautaire Enfantaisie Haute-Gaspésie, qui lutte notamment contre le décrochage scolaire.

Il y a tellement de choses à gérer que l’espèce d’approche différenciée qu’on voudrait avoir avec nos élèves, c’est extrêmement complexe et difficile , explique-t-elle.

Elle dit avoir choisi le milieu communautaire en raison de la marge de manœuvre que celui-ci permet. On peut décider qu’on va travailler avec des tout petits groupes d’enfants, qu’on va être deux pour accompagner de 4 à 6 enfants si on pense que ces enfants-là, c’est le besoin qu’ils ont et on peut s’ajuster au fur et à mesure , précise Mme Faurous.

À la suite des 19 forums à travers la province, une synthèse des réflexions sera publiée à la fin de l’année.

Le forum Parlons éducation est chapeauté par quatre organismes : Debout pour l’école!, École ensemble, Je protège mon école publique et le Mouvement pour une école moderne et ouverte.

D’après le reportage de Stéphanie Rousseau.