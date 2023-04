Des visites guidées en français à l’Assemblée législative de la Saskatchewan

Des visites guidées en français et en anglais sont disponibles au sein de l'Assemblée législative de la Saskatchewan du lundi au vendredi entre 10 h et 15 h.

Ces visites guidées permettent aux visiteurs de découvrir l’histoire de ce bâtiment construit de 1908 à 1912 ainsi que sur le processus parlementaire de la Saskatchewan.

Lors de ces visites, les participants peuvent découvrir les différentes facettes de ce bâtiment comme l’assemblée où les débats sont tenus, ainsi que la bibliothèque et la Rotonde.

Selon le guide touristique Baptiste Labrie-Boulay, les visites guidées au sein du bâtiment sont une mine d’information.

C’est très enrichissant de présenter ce bâtiment au public et de voir leur réaction du bâtiment la première fois, comme moi quand je suis rentré dans ce bâtiment pour la première fois estime-t-il.

Durant la visite, les participants apprennent plus sur l'histoire du Canada, de sa fondation à ses plus récents bouleversements, car plusieurs faits historiques et anecdotes y sont inclus.

Une de ces anecdotes se penche sur la manière dont la table de la Confédération s’est retrouvée par hasard en Saskatchewan.

Le bâtiment fait aussi honneur aux peuples autochtones qui possédaient les terres ancestrales sur lesquelles le palais est construit.

Avec les informations de Perrine Pinel