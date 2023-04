L'Université des Premières Nations du Canada (UPNC), organise deux journées de pow- wow cette fin de semaine à Regina afin de donner le coup d'envoi du printemps et de la saison des pow-wow.

Cette fête rassemble des milliers de danseurs et de chanteurs venus de tout le Canada et des États-Unis qui vont concourir dans 32 catégories. Parmi ces catégories, il y a le jingle dress, la danse de fantaisie masculine et la danse du poulet.

Selon Robyn Morin, qui copréside le comité du pow-wow, cette fête s'adresse aux Autochtones et aux non-Autochtones.

Tout le monde est invité à assister au pow-wow. Nous avons aussi des chansons de notre culture, et c'est là que n'importe qui peut venir sur la piste et danser, sans ête obligé de porter une tenue particulière, ni d'être Autochtone , souligne Robyn Morin.

Il s’agit du plus long pow-wow intérieur sur le territoire du Traité no 4 qui accueillera plusieurs personnes au centre Brandt Centre jusqu'à dimanche.

Avec les informations de Louise BigEagle