Une centaine de marcheurs réclament des gestes concrets face aux changements climatiques

Les marcheurs ont pris le départ en début d’après-midi à la Place du citoyen lors de l’événement organisé par le Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire (MÉPAC) de la région.

Des organismes communautaires, des syndicats et des citoyens ont réclamé aux gouvernements davantage de gestes concrets.

Ils souhaitent aussi une meilleure justice sociale, plus d'investissements dans les services publics ainsi que la fin des énergies fossiles, indique André Fortin, qui est agent d'éducation populaire au MÉPAC .

On se rend compte qu’il n’y a pas d'action concrète de la part d'un gouvernement, ce n’est pas le centre de leurs préoccupations. Il faut que ça soit le centre, on est au bout, on est dans le mur au niveau environnemental, puis de plus en plus , a-t-il exprimé.

Plusieurs discours ont eu lieu avant le départ de la marche.

« C’est une crise sociale aussi qui se développe, donc c'est important d'agir. Puis là, vous voyez, on est une poignée de personnes, mais tout le monde devrait être dans la rue parce que ça concerne tout le monde. » — Une citation de André Fortin, agent d'éducation populaire au MÉPAC

Près d'une centaine de personnes étaient réunies à la marche pour le climat. Photo : Radio-Canada / Julien Boudreault-Gauthier

Les manifestants ont fait le tour d'un quadrilatère du centre-ville, afin d’illustrer que les gouvernements tournent en rond dans ce dossier.

Plusieurs autres marches ont eu lieu samedi dans la province, dont une manifestation à Montréal.

Par ailleurs, la Société de transport du Saguenay permettait samedi aux passagers de monter gratuitement à bord des autobus, autant pour le service régulier que pour le transport adapté.

Avec les informations de Julien Boudreault-Gauthier