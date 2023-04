Entente de principe entre Autobus du Fer et le syndicat de ses chauffeurs

Les chauffeurs d’autobus scolaires de Sept-Îles en grève depuis près de cinq semaines ont entériné samedi matin à 79 % l’entente de principe intervenue entre Autobus du Fer et le syndicat des Métallos.

Leur salaire, qui est actuellement de 22,45 $ l’heure, va passer à 25 $ l’heure dès que le nouveau contrat de travail entrera en vigueur, une augmentation qui représente environ 11 %.

Le coordonnateur du Syndicat des Métallos, Nicolas Lapierre, explique que cette hausse sera rétroactive pour les heures travaillées depuis septembre 2022.

Leur salaire sera aussi de 26 $ l’heure dès la prochaine rentrée scolaire.

Sur cinq ans [...], les salariés vont pouvoir se prévaloir de tout près de 22 % d’augmentation salariale. On est extrêmement satisfait du dénouement monétaire , lance Nicolas Lapierre.

Nicolas Lapierre, coordonnateur des Métallos sur la Côte-Nord Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Pour les années subséquentes, jusqu’en 2027, les chauffeurs vont obtenir des hausses salariales entre 2 % et 2,5 %.

Le coordonnateur syndical estime que ces augmentations permettront d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés

« Ce sont plusieurs milliers de dollars qu’on injecte dans l’économie de la région. Ça améliore les conditions de vie de nos membres, mais ça aide aussi tous nos commerçants. » — Une citation de Nicolas Lapierre, coordonnateur local du Syndicat des Métallos

Retour du transport scolaire lundi

Par communiqué de presse, Autobus du Fer indique que le transport scolaire va reprendre dès lundi matin, alors que les conducteurs étaient en grève depuis bientôt cinq semaines.

Autobus du Fer se réjouit de la conclusion de cette entente qui permettra d’assurer la stabilité du transport scolaire pendant une période de cinq ans , déclare par écrit le transporteur.

Les conducteurs faisaient aller, depuis un mois, drapeaux et klaxons à l'angle de la rue Retty et du boulevard Laure, dans l'est de Sept-Îles.

Autobus du Fer emploie 41 conducteurs pour le Centre de services scolaire du Fer et de Eastern Shores à Sept-Îles.