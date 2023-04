Le parc Stanley accueille des citoyens qui se préoccupent de son avenir

À l’occasion du Jour de la Terre 2023, la Société écologique du parc Stanley, à Vancouver, a invité la population à venir en apprendre davantage sur la faune et la flore de ce parc de plus de 400 hectares et à s’impliquer pour préserver ce joyau de la nature.

Le coordonnateur à l'engagement de la Société écologique du parc Stanley, Andy Ferguson, explique que l'organisme veut inciter les citoyens à reprendre contact avec la nature et à s'impliquer.

« Beaucoup de gens n’ont pas assez de liens avec la nature. Prendre le temps d’en apprendre davantage sur l’écologie qui vous entoure, aide à mieux comprendre comment les choses sont liées. Ça aide aussi à être davantage investi, car lorsque vous apprenez davantage [sur la nature] vous commencez à vous en préoccuper davantage. » — Une citation de Andy Ferguson, coordonnateur à l'engagement, Société écologique du parc Stanley

Une troupe de castors, de jeunes scouts de 5 à 7 ans, a assisté à l’événement pour permettre aux jeunes d'en apprendre plus sur l'importance de la nature et sur le monde qui les entoure.

À l'occasion du Jour de la Terre 2023, la Société écologique du parc Stanley, à Vancouver, a organisé des ateliers d'information et des activités pour les petits et les grands. Photo : Radio-Canada / Dominique Lévesque

Rory, 7 ans, a trouvé fascinant de voir un crâne de coyote, cet animal qui a beaucoup fait la manchette pour ses interactions avec l’être humain et de découvrir le cycle de vie du saumon.

D’autres citoyens ont choisi de souligner le jour de la Terre en aidant à enlever des plantes envahissantes qui menacent l'écosystème du parc Stanley.

Andy Ferguson a, par exemple, souligné aux bénévoles qu’enlever les racines de la mûre de ronce est la seule façon efficace de se débarrasser de la plante.

Un employé de la Société écologique du parc Stanley explique aux personnes intéressées comment enlever des plantes envahissantes. Photo : Radio-Canada / Dominique Lévesque

La mûre de ronce pousse de façon si agressive, qu’elle envahit les plantes aborigènes et de petits arbres.

Brittany Ji, son mari et leur fils de trois ans, Enno, font partie de la vingtaine de nouveaux bénévoles qui se sont joints à l'effort. Ils expliquent qu'il était important, pour eux, que leur fils soit initié aux merveilles de la nature dans sa jeunesse.

De jeunes adultes originaires de Belgique sont bénévoles avec la Société écologique du parc Stanley. Photo : Radio-Canada / Dominique Lévesque

Parmi les bénévoles d’expérience au parc Stanley, il y a Sasha Yghemonos, originaire de Belgique, pour qui il était important de s’impliquer dans un domaine environnemental.

C'est important, surtout quand on fait partie de la jeunesse, de s'y intéresser, parce que c'est le futur et c'est assez satisfaisant de savoir qu on apporte des bienfaits.