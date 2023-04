Le gouvernement Ford entend protéger jusqu'à 532 hectares de terrain sur le territoire de la moraine d’Oak Ridges, une superficie 50 % plus grande que celle de Central Park à New York.

Dans un communiqué, le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs indique que ce nouvel espace protégé permettra notamment aux résidents de faire de la randonnée et d'observer les oiseaux.

L’ouverture d’un nouveau parc provincial à Uxbridge offrirait aux familles et aux membres de la collectivité de nouvelles options de profiter du plein air tout au long de l’année , a souligné par communiqué Peter Bethlenfalvy, ministre des Finances et député provincial de Pickering–Uxbridge.

La province soutient qu'elle mènera au cours des prochains mois des analyses et des consultations pour déterminer les plans finaux du parc urbain.

Nous attendons avec impatience l’occasion de travailler avec le grand public et les parties prenantes locales à la concrétisation de cette vision afin que les résidents et les visiteurs puissent sortir et bénéficier de la nature à proximité de cette région qui s’urbanise rapidement , a déclaré par communiqué David Piccini, ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs.

Le gouvernement Ford avait d'abord fait miroiter cette idée d'un espace protégé urbain à Uxbridge dans son plus récent budget. Il avait également promis la création d'un parc provincial avec davantage de services, dont des espaces de camping.

L'emplacement de cet autre parc devrait être dévoilé prochainement.