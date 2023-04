Un an après le décès de Guy Lafleur, Thurso rend hommage à son démon blond

Guy Lafleur a marqué les esprits et les souvenirs de nombreuses personnes d’un bout à l’autre du pays, autant sur la glace que par son charisme. Un an après le décès du « démon blond » de Thurso, la communauté de sa ville natale et ses partisans, entre autres, sont invités à se rassembler samedi pour, une fois de plus, lui rendre hommage.