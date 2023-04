La saison de pêche au homard approche à grands pas en Gaspésie

Quand il y a des vents plus forts que 20 nœuds, on le sait qu’on va reporter parce que c’est une question de sécurité pour les premières journées et ce n’est pas la pluie qui va arrêter les pêcheurs, mais bien le vent , explique le biologiste et directeur scientifique du Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie (RPPSG), Jean Côté.

Les détenteurs des 158 permis de pêche pourront alors débuter leur saison de pêche, qui durera 68 jours.

La saison dernière, les homardiers du sud de la Gaspésie avaient quitté les ports le 25 avril. Les grands vents avaient d’ailleurs retardé le début de la pêche.

Une ressource qui va bien

Cette année, l’évaluation scientifique est venue confirmer que la ressource est abondante et en bonne santé.

Il y a eu une évaluation par les pairs, on a eu un comité consultatif et, effectivement, le stock de homard de la Gaspésie se porte encore très bien et tous les indicateurs montrent qu’on n'a pas à s’inquiéter pour notre homard , affirme Jean Côté.

Les quantités de homards au débarquement sont en hausse d’année en année. Pour M. Côté, il s’agit d’un bon indicateur d’une ressource qui se porte bien.

Depuis le début des années 2010, on est toujours en augmentation, confirme le biologiste. En 2022, ç’a été à peine sous les débarquements de 2021, qui était l’année record.

Il n’est pourtant pas possible de réaliser une estimation de la biomasse de homard de la Gaspésie.

On n'a pas d’idée de la biomasse et on ne peut pas dire exactement combien il y a de kilos de homard en mer, mais on suit et on gère la pêche au homard à partir des débarquements et aussi des populations de homards en sachant combien de homards de taille commerciale ou encore de très petits homards, combien de mâles et de femelles qu’on retrouve. Ces facteurs-là permettent à Pêches et Océans de bien gérer la ressource , explique Jean Côté.

Le biologiste explique également que plusieurs facteurs influencent les quantités au débarquement. Le homard est sur le fond, il est présent, mais les conditions météo, comme le vent, si l’eau est très froide, semblent beaucoup jouer sur les débarquements , précise-t-il.

Une fois pêchés, les homards de la Gaspésie sont facilement traçables en raison de leur médaillon d'indentification. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Bruno Lelièvre

Selon lui, ce qui est désormais à surveiller est le cycle de reproduction.

Il faut presque réévaluer nos paramètres de départ pour mieux évaluer ce qui s’en vient, parce que certaines choses commencent à changer. De fixer une taille de pêche minimale, c’était pour permettre d’avoir des femelles qui se reproduisent au moins une fois […], mais quelques pêcheurs m’ont dit qu’ils ont pêché une femelle homard pas plus grande qu’une main qui portait déjà des œufs et ça, c’est quelque chose qu’on ne voyait pas autrefois , explique Jean Côté.

Il observe également que les homards prennent moins de temps à atteindre une taille dite commerciale. On a toujours dit que ça prenait 6 à 8 ans avant d’avoir un homard de taille commerciale, mais là est-ce qu’on aurait peut-être gagné une année et que ça prendrait plutôt 5 à 7 ans? , ajoute-t-il.

Protection de la baleine noire

Depuis 2021, le RPPSG teste plusieurs dispositifs sur les engins de pêche pour la protection de la baleine noire de l’Atlantique Nord.

Lorsque des baleines noires sont détectées, le MPO ferme des zones de pêche saisonnières et temporaires dans le golfe du Saint-Laurent et dans la baie de Fundy pour réduire les risques de blessures et de mortalité des mammifères s’ils venaient à s’empêtrer dans les équipements de pêche.

M. Côté explique que le RPPSG a testé notamment les techniques du maillon faible, comme la gaine tressée ou encore celle de l’anneau en plastique. Ça semble être de très bonnes solutions pour notre pêcherie côtière , assure-t-il.

Il ajoute qu’une vigie est également faite pendant et après la saison de pêche pour surveiller la présence des grands cétacés dans la zone côtière du golfe, donc la zone d’eaux peu profondes (36,57 mètres ou 20 brasses).

Jusqu’à ce jour, on n’a jamais vu de baleines noires dans nos eaux. Elles sont présentes dans le golfe, mais pas dans nos secteurs côtiers , affirme Jean Côté.

On veut essayer de démontrer qu’on n’est pas un grand risque pour la baleine noire, mais on prend quand même en note les mesures et aussi le fait qu’il y a d’autres mammifères marins qui peuvent être présents , ajoute-t-il.

La question du prix

La question des prix est encore floue, mais, selon M. Côté, les homardiers sont optimistes.

On ne vit pas la même situation que le crabe des neiges. Dans notre cas, la demande est là, les inventaires sont bas ou vides. On pense que l’économie va être bonne, mais c’est encore très difficile au moment où on se parle de s’avancer , avoue-t-il.

« On s’attend quand même à un bon prix ! » — Une citation de Jean Côté, directeur scientifique du Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie

L’an dernier avait été une saison quasi exceptionnelle pour les homardiers gaspésiens qui avaient rapporté à quai 8 170 000 livres de homards. Cette même année, la valeur au débarquement s’est élevée à 76 millions de dollars.

Si les pêcheurs sortent bel et bien le 29 avril, Jean Côté a bon espoir que le homard de la Gaspésie se retrouve partout au Québec à temps pour la fête des Mères au mois de mai, ce qui laisse présager un bon début de saison en ce qui concerne les ventes.

Avec les informations de Joane Bérubé.