900 000 $ pour la création d’un programme de mentorat en cinématographie en Saskatchewan

C’est la Saskatchewan Media Production Industry Association (SMPIA) qui parraine ce programme qui a débuté au début d’avril et qui s’étalera sur une période d’un an.

Selon la SMPIA , cet investissement pour ce programme provient du Développement économique Canada pour les Prairies et le directeur général de l’association, Ken Alecxe, ajoute que le programme a pour but d’aider 50 résidents saskatchewanais à mieux connaître l’industrie de la télévision en Saskatchewan.

Il fournit des ateliers de formation et des postes dans des entreprises médiatiques saskatchewanaises aux personnes qui sont intéressées à se lancer dans l’industrie cinématographique.

Le programme inclura non seulement des participants qui souhaitent devenir acteurs et actrices ou ceux qui souhaitent manier la caméra, mais aussi ceux qui veulent apprendre la construction des décors et des travaux électriques.

Selon la SMPIA , 30 % des participants qui seront admissibles au programme de mentorat seront des Autochtones.

L’association affirme qu’elle travaille avec la Saskatchewan Indian Institute of Technologies pour que des étudiants autochtones puissent aussi intégrer le programme de mentorat et pour qu’ils puissent travailler dans la production de films ou de séries télévisées.

Ken Alecxe indique que les participants pourront à tout moment consulter des personnes qui sont déjà dans cette industrie, même quand il y a une production qui s’annonce. Ils pourront aussi approcher des entreprises de ces productions et mettre leurs noms sur leur liste.

La productrice du film et propriétaire de quatre entreprises de production médiatique, Dawn Bird, se réjouit de la mise sur pied de ce programme de mentorat.

Elle indique que cela permettra aux personnes qui ont déjà certains talents dans l’univers cinématographique de s'améliorer et ceux qui sont novices d’acquérir de nouveaux talents.

Dawn Bird voit aussi ce programme de mentorat comme un bénéfice pour ses entreprises car elle affirme qu’elle pourra y rencontrer des participants qui seront intéressés à travailler sur des projets avec elle.

Cette dernière co-produit la série télévisée saskatchewanaise, Guardians of the North, et a huit autres projets en cours.

Ceci va aider mon entreprise à grandir, et je n’aurai pas à faire tout le travail par moi-même , affirme Dawn Bird.

Avec les informations de Laura Sciarpelletti