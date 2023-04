Des pavés unis fabriqués à partir de sacs de plastique

Des sacs de plastique transformés en pavé uni 100 % local, c’est le nouveau projet-pilote mis en place à la Plaza de la Mauricie. Les commerçants les recyclent et une entreprise de Shawinigan les transforme. Et ce n’est que le début, promet-on.

Depuis le début du mois d'avril, les commerçants du centre commercial situé à Shawinigan récupèrent tout le plastique d’emballage. Ils font le tri, mettent la matière dans des sacs et c'est à ce moment qu'à quelques kilomètres de là, l'entreprise shawiniganaise Paverreco entre en scène. Les sacs seront broyés, compressés, mélangés avec du verre et deviendront du pavé uni. Propriétaire de cette entreprise lancée en 2019, Marc Francoeur soutient que le produit final est supérieur au béton.

C'est du pavé uni qui est incassable, qui résiste au sel et à ses impacts. C'est un produit qui est fabriqué à partir de 100% de matières recyclées. Dans un pied carré, on a 533 sacs et 25 bouteilles de type 750 millilitres. Un produit qui, selon lui, a un cycle de vie à l’infini. Ses dalles peuvent être broyées de nouveau et refaites à neuf. On est capable de le concasser pour le remettre en produit neuf dans 20, 30 ou 50 ans.

Moins de GES

Ce partenariat inédit en Mauricie est le fruit de l'union entre Paverreco, la chambre de commerce et d’industrie de Shawinigan ainsi que le centre commercial. L’administration de la Plaza de la Mauricie souhaitait trouver une alternative plus écologique à l'enfouissement. C'est que de 2019 à 2022, Énercycle, qui gère les matières résiduelles en Mauricie avait cessé de récupérer les sacs de plastique faute d'options. Le directeur de la Plaza de la Mauricie Yvan Fecteau soutient que cette initiative permettra aussi de sauver des coûts.

On évite d'envoyer des tonnes de plastique qui prennent souvent beaucoup de volume inutilement dans un conteneur parce que c'est très léger. On envoie ça directement au recyclage et c'est revalorisé localement.

Selon Justin Vachon, conseiller au développement durable à la Chambre de commerce, le projet permettra notamment de réduire les intermédiaires dans le traitement de la matière, donc les GES.

C'est certain que d’avoir Paverreco dans la région ça fait en sorte qu'on est capable d'éviter de faire des transports de 300 kilomètres pour du plastique et puis qu'il soit trié plusieurs fois. Donc il part d'ici il s'en va à 10 kilomètres d’ici.

Les commerçants du centre commercial récupère tout le plastique en vue d'être tranformé. Photo : Radio-Canada

Une route du plastique