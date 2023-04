Jour de la Terre : peut-on marier croissance économique et environnement?

Peut-on combiner la protection de l'environnement et la croissance économique dans un contexte de crise climatique? Voilà la question que se posent les animateurs Catherine Mercier et Gérald Fillion à l'occasion d'une émission spéciale présentée en ce Jour de la Terre.

Diffusée samedi à 17 h et dimanche à 12 h 30 sur ICI Télé, de même que dimanche à 20 h à RDI, cette émission, intitulée Économie et environnement, contre nature? , sera réalisée à la Maison de l'Arbre Frédéric-Back au Jardin botanique de Montréal.

Les deux animateurs y ont réuni un groupe d'experts pour aborder cette question sous divers angles : quelle est l’incidence des petits gestes de chacun? Doit-on cesser de manger de la viande et de prendre l’avion? Les progrès technologiques seront-ils en mesure de sauver la planète?

Les participants sont François Delorme, économiste, consultant et chargé de cours à l'Université de Sherbrooke, qui a collaboré avec le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), Louise Hénault-Éthier, directrice du Centre Eau Terre Environnement et professeure associée à l'Institut national de la recherche scientifique (INRS), ainsi que Maxime Pedneaud-Jobin, ancien maire de la Ville de Gatineau, reconnu pour sa vision de l'urbanisme et de l'environnement durable.

Vous pourrez également écouter cette spéciale en webdiffusion dans cette page à compter de 17 h.