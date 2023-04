Une soixantaine de personnes rassemblées à l’UQAC pour réfléchir au système d’éducation

L’événement a débuté vendredi soir et se poursuit jusqu’en fin d’après-midi samedi. Le forum s’inscrit dans le cadre de 19 forums citoyens qui sont organisés dans 18 villes à travers le Québec afin d’inviter la population à s’exprimer sur le système d’éducation.

Ces initiatives ont été mises sur pied par des groupes de citoyens, explique l’enseignante à la retraite et membre du comité organisateur de Parlons éducations, Flavie Achard.

On se dit que l'éducation a besoin qu'on s'occupe d'elle et on pense qu’il y a eu de nombreuses demandes dans les médias d’avoir une forme de sommet sur l'éducation, des États généraux. Mais le gouvernement n’a pas l’air intéressé à ça, alors il y a des groupes citoyens, quatre groupes citoyens, qui ont décidé de prendre ça en main , a-t-elle indiqué.

Des citoyens engagés, des professionnels et des acteurs du système scolaire participent aux différents ateliers dans lesquels ils peuvent partager leur vision du milieu scolaire.

Flavie Achard est enseignante à la retraite et membre du comité organisateur du forum citoyen Parlons éducation. Elle est accompagnée par le professeur Stéphane Allaire, qui anime des échanges lors de l'événement. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Le forum s'articule autour de cinq thèmes qui proposent de réfléchir à la mission de l’école, à l’équité du système d’éducation, à l’inclusion sociale et culturelle, à la valorisation des compétences du personnel scolaire et à la démocratisation du système scolaire.

Une période d’échanges est consacrée à chacun de ces thèmes pendant l’événement.

Deux autres journées de discussion sont prévues dans la région au Collège d’Alma les 5 et 6 mai prochains.

