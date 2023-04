Un gros iceberg attire les regards à l’est de l’île de Terre-Neuve

Un gros iceberg attire les regards de nombreux curieux au large de la communauté de Ferryland, à l’est de l’île de Terre-Neuve.

Ferryland est un village situé dans la péninsule d’Avalon, au sud de Saint-Jean.

Le morceau de glace est imposant. Sa taille et sa proximité ont incité les curieux à l’admirer de plus près, samedi.

Les curieux font des égoportraits avec le glacier en arrière-plan. Photo : Radio-Canada / Kyle Mooney

Cet iceberg est le plus gros et le plus proche que j’ai jamais vu , s’est réjoui Elke Mahon, de Quispamsis, au Nouveau-Brunswick.

« C’est extraordinaire. C’est inimaginable, tellement que ce n’est pas explicable. On s’imagine quel âge a-t-il, quelle grosseur il pouvait avoir au début. C’est beau. » — Une citation de Elke Mahon, de Quispamsis, au Nouveau-Brunswick

Les nombreux visiteurs ont pris le temps de marcher le long de la berge pour observer le bloc de glace géant Ils ont pris plusieurs photos de cet événement plutôt rare en cette période de l’année.

Les gens peuvent marcher le long de la côte pour admirer de près le glacier. Photo : Radio-Canada / Kyle Mooney

Alain Siosse est venu de Saint-Pierre-et-Miquelon pour voir de la visite dans les environs. Quand il a su qu’il pouvait voir un iceberg d’aussi près, il s’est bien habillé et il a roulé une quinzaine de kilomètres jusqu’au point d’observation.

J’en ai vu pas mal, mais celui-là, il est pas mal gros. Il est imposant , concède-t-il.

Ça fait passer le temps et c’est une belle journée de promenade, même si c’est un peu venteux , poursuit-il.

Avec des informations de Kyle Mooney