Parents et enfants défilent au Salon du loisir de Rouyn-Noranda

J’ai un petit garçon qui a beaucoup d’énergie et qui aime vraiment beaucoup courir. Je pense que c’est le bon sport pour lui pour pouvoir se défouler et dépenser son énergie , confie-t-elle.

Stéphanie Baril et sa famille ont visité le salon Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

La maman Valérie Shaffer se tient près du kiosque du Club Vélo-Action, où elle attend sa fille. Cette dernière n’a toutefois pas encore arrêté son choix.

On cherche une activité estivale pour ma fille. On a vu qu’il y a différentes offres qu’on ne connaissait pas , mentionne-t-elle en évoquant la poterie.

Faire bouger les jeunes

Découvrir et promouvoir. Ce sont deux objectifs que poursuit Carl Bergeron, chef du Service des sports et loisirs à la Ville de Rouyn-Noranda, l’organisateur de l’événement qui se tient samedi.

Il espère que l’événement, qui se tient deux fois par an, rejoindra des centaines de parents. Il souhaite que de telles initiatives contribuent à faire bouger les jeunes .

On essaie de regrouper le plus d’organismes pour que les parents puissent visiter et découvrir. On connaît tous les grands organismes, mais il y a de plus petits organismes qui doivent se faire connaître , plaide-t-il.

Les organisations sportives sont à l’honneur bien que des organisations culturelles soient également présentes, comme le Musée d'art de Rouyn-Noranda et le café Ô Terrier.

Une douzaine d’associations sont représentées, comme le club de tennis de Rouyn-Noranda, le club Vélo-Action, l’association de baseball mineur de Rouyn-Noranda et le Centre d’enseignement et d’apprentissage Libellule.

Recruter enfants et… bénévoles

Qu’ils s’agisse du café Ô Terrier ou du club de soccer Boréal, les organisations réunies tentent de promouvoir leurs activités. Une façon d’être découvert, d’attirer de nouveaux adhérents, mais aussi de nouveaux bénévoles.

Nous avons beaucoup de diversités. Des camps de jour, des ateliers pour adultes, des vernissages et des inaugurations, énumère Naïla Le Riche, du Musée d’art de Rouyn-Noranda. Je pense que ça peut être cool d’essayer et de découvrir de nouvelles manières de s’exprimer artistiquement.

Le Club de tennis de table de Rouyn-Noranda était présent au salon. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier