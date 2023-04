La boxe pour lutter contre la maladie de Parkinson

À 79 ans, elle s’est inscrite au programme du club Grizzly Boxing and Fitness dans le nord-est de Calgary. Le programme est spécifiquement adapté aux personnes vivant avec la maladie de Parkinson, pour leur permettre de développer leur équilibre, d'augmenter leur temps de réaction et d'interagir avec d'autres personnes vivant avec la maladie.

Pour Shirley Jager, qui participe maintenant depuis six ans, le programme est une bouée de sauvetage.

Quand je ne peux pas venir ici, la maladie de Parkinson s'aggrave. Vous tremblez davantage, vous devenez paresseux, et c'est comme si vous vous promeniez en étant confus , explique-t-elle.

La maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative. Le plus souvent, elle provoque des tremblements et des problèmes d'équilibre. Selon Parkinson Canada, environ 100 000 Canadiens vivent avec la maladie, et ce nombre ne cesse d'augmenter.

Il existe de nombreux médicaments et traitements pour aider à minimiser les symptômes que les gens peuvent avoir, mais rien n'arrête la progression de la maladie.

Don Mallory, 54 ans, a commencé à ressentir les symptômes de la maladie de Parkinson au début de la trentaine. Il participe au programme Grizzly Strides depuis environ cinq ans et attribue sa mobilité à sa passion pour l'exercice.

Les personnes qui n'ont pas la maladie de Parkinson ne tiennent pas compte de l'effort qu'il faut pour marcher, par exemple , souligne-t-il, en ajoutant qu’il tente de maintenir son style de vie aussi longtemps qu’il le peut.

Au gymnase, les participants comme Don Mallory et Shirley Jager effectuent une série d'exercices. Ils frappent des cercles éclairés avec leurs gants de boxe, se baissent sous les câbles et travaillent sur leur jeu de jambes.

Le programme, qui n’inclut pas de combat, a été développé en 2016 par Darcy Irwin. L'une des choses que nous faisons est de nous concentrer sur l'équilibre et la mobilité , explique-t-elle. Lorsque vous avez la maladie de Parkinson, l'équilibre peut être remis en question au fil du temps, et une chute est l'ennemi ultime. Nous travaillons donc continuellement pour pouvoir les aider à faire face à l'adversité qui les attend.

Le programme de boxe Grizzly Strides est spécialement conçu pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Photo : Radio-Canada / David Mercer

Shirley Jager a immédiatement remarqué une différence dans ses capacités. La position de boxe aide dans un environnement extérieur, la façon dont vous vous tenez fait en sorte qu'il n'est pas si facile pour les gens de vous heurter et de vous renverser , partage-t-elle.

Don Mallory apprécie aussi le fait de pouvoir côtoyer d’autres personnes qui comme lui sont atteintes de la maladie de Parkinson. C'est un bon événement social. C'est vraiment comme une grande famille , dit-il.

Ambulosono

Les participants du cours de boxe ont également un autre outil à leur disposition. Grizzly Boxing s'est associé à l'Université de Calgary l'année dernière pour leur offrir la chance d’utiliser une application dans le cadre d'une étude.

Don Mallory utilise l'application Ambulosono, developpée par un groupe de l'Université de Calgary, depuis un peu plus d'un mois. Photo : Radio-Canada / David Mercer

La personne derrière le projet est le Dr Bin Hu, professeur au département des neurosciences cliniques de l'Université de Calgary. Il est spécialisé dans la recherche sur la maladie de Parkinson.

Bien que les médicaments et la stimulation cérébrale soient utiles, il dit que l'un des domaines de traitement les plus prometteurs pour la maladie est la réadaptation et l'exercice.

L’application, appelée Ambulosono, permet d’examiner comment une combinaison d'exercices et de musicothérapie encourage les participants à augmenter la longueur de leur foulée ou leur démarche.

Un petit capteur est installé autour du genou de la personne et une musique joue quand celle-ci se met à marcher.

Lorsque les mouvements ou la foulée deviennent trop faibles - un symptôme de la maladie de Parkinson - la musique se coupe. La musique est également encourageante, selon le Dr Bin Hu, car elle active les voies de récompense dans le cerveau.

L'étude dure depuis plus d'une décennie, avec plus de 4 000 participants à travers le monde.

Don Mallory participe à l'étude depuis un peu plus d'un mois. Même si cela ne m'aide pas spécifiquement, si cela peut aider d'autres personnes atteintes de la maladie de Parkinson, cela en vaut la peine, c'est sûr , pense-t-il.

Shirley Jager utilise également l'application. Le mouvement est la clé. Plus vous ralentissez, plus vous restez en retrait , rappelle-t-elle.

Avec des informations de David Mercer