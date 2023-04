Développer l’autonomie alimentaire au cœur de la Basse-Côte-Nord

L'organisme sans but lucratif La Ferme du Rigolet coordonne le projet depuis quelques années.

Son directeur, Samuel Bellefleur, souhaite permettre à la population de profiter d'une agriculture locale. Il indique être en mesure de vendre, au magasin général de Tête-à-la-Baleine, des légumes d’ici quelques semaines.

Les premières récoltes vont être le 29 mai, en théorie, pour les concombres anglais et les concombres libanais. Pour les tomates et les poivrons, ça va être autour du 20 juin , raconte-t-il.

L'année dernière, l'équipe de la Ferme du Rigolet a transformé une parcelle destinée à un projet de culture d'orpin rose. Photo : Photo de la Ferme du Rigolet

À partir du mois d’août, il estime pouvoir aussi vendre du basilic, de la coriandre, du persil et des fraises.

Ce n’est pas encore sûr cette année, mais à terme, en champ, on veut avoir du radis, des patates, des navets, des feuilles de navet, des betteraves, des carottes, des épinards, du chou, de la laitue, des pois mange tout et des oignons verts. Il est possible qu’on doive attendre une autre année pour les légumes produits en champ , raconte Samuel Bellefleur.

Les installations de l'organisme comprennent notamment une serre, mais aussi un champ, un verger et une zone agricole sur les terrains d’une ferme.

Sur notre verger, on veut avoir plusieurs espèces d’arbres fruitiers. On veut des pommes, des prunes cerises et des fruits provenant d’arbousiers et d'aronias , précise le directeur.

Samuel Bellefleur travaille sur un projet d'agriculture locale, la Ferme du Rigolet, à Tête-à-la-Baleine. Photo : Radio-Canada / Frédérique Lévesque

Alors qu’il considère que la Basse-Côte-Nord est riche en protéines animales, il avance que la région doit se munir de serres pour tendre vers l’autonomie alimentaire.

Il y a déjà plusieurs ressources provenant de la pêche et de la chasse, mais il manque des fruits et de légumes , lance Samuel Bellefleur.

« L’idée est de tendre le plus possible vers l’autonomie alimentaire pour les gens de Tête-à-la-Baleine. » — Une citation de Samuel Bellefleur, directeur de La Ferme du Rigolet

À terme, il souhaite que d’autres villages de la Basse-Côte-Nord emboîtent le pas en s’équipant de serres.

Selon les données du dernier recensement de Statistique Canada, la population de Tête-à-la-Baleine était de 119 personnes en 2021. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Bélanger

Un projet qui devra s'appuyer sur la communauté

Un résident de Tête-à-la-Baleine, Mickael Lambert, doute de la viabilité du projet, notamment puisque plusieurs de ses artisans proviennent de l’extérieur.

« Il faut que la communauté soit davantage impliquée pour la technique et pour l'organisation afin que le projet soit viable, même si la direction qui est en place décide de quitter [le projet]. » — Une citation de Mickael Lambert, résident de Tête-à-la-Baleine

C’est aussi pour maximiser les retombées sur la communauté en matière d'emploi , déclare par écrit Mickael Lambert.

Mickael Lambert est un résident de Tête-à-la-Baleine. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Bélanger

Pour sa part, Samuel Bellefleur affirme que le poste de directeur a été mis en affichage dans le village, mais que personne n’était intéressé.

La serra est au milieu du village. On tente d’impliquer la population dans ce projet. Je ne pense pas que l’implication soit problématique , répond le directeur de La Ferme du Rigolet.

D’autres initiatives se multiplient pour produire davantage de fruits et de légumes de serre sur la Côte-Nord.

À Sept-Îles par exemple, la propriétaire des Jardins de Gallix, Josée Picard, souhaite un jour offrir l'autocueillette de fraises durant la saison froide.

Josée Picard, propriétaire des Jardins de Gallix (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Elle a construit un dôme pouvant accueillir une grande quantité de copeaux pour chauffer ses serres. Elle estime que ce dôme pourrait lui permettre de produire des fraises durant l’hiver.

Josée Picard veut que la Côte-Nord augmente sa capacité d'autosuffisance alimentaire.

Avec tout ce qu’on a vécu dans les dernières années, c’est vraiment important de mettre l’accent sur l’agroalimentaire , souligne-t-elle.

« On a besoin d’avoir des capacités d'autosuffisance alimentaire, sans devoir dépendre des autres régions et pays. » — Une citation de Josée Picard, propriétaire des Jardins de Gallix

La serre de Tête-à-la-Baleine doit contenir environ 150 plants de légumes. Samuel Bellefleur ignore pour l’instant l’ampleur du projet. C’est une année test puisque le champ n’est pas entièrement aménagé, on ne connaît pas les quantités de production , admet-il.

Samuel Bellefleur indique que la Société du Plan Nord a remis deux subventions totalisant environ 250 000 $ dans le cadre du projet à Tête-à-la-Baleine.